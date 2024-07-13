巴黎奧運會門票售出860萬張，創歷史新高. July. 13, 2024 07:22. by 姜泓求 windup@donga.com. 將於本月26日（當地時間）開幕的巴黎奧運會的門票銷售創下了歷史最高紀錄。 據法新社11日報道，巴黎奧運會及殘奧會（殘疾人奧運會）大會組委會主席托尼•埃斯唐格表示：“奧運會門票已經售出860多萬張。這是超過1996年亞特蘭大奧運會當時830萬張門票的奧運會歷史第壹記錄。” 巴黎奧組合計劃在下月11日奧運會閉幕之前銷售1000萬張門票。埃斯唐格主席表示：“包括開閉幕式在內，現在還能買到好的票”，“雖然已經打破了紀錄，但是不會滿足於這種程度。” 奧運會門票正在通過官方網站（ticket.paris2024.org）進行銷售。按項目分類，田徑、籃球、遊泳的門票價格最貴，為980歐元（約147萬韓元），競走、公路自行車賽、帆船、MTB的門票價格最便宜，為24歐元（約3.6萬韓元）。最貴、最便宜的門票之間出現這種差距也是奧運會的記錄。 2021年東京奧運會因新冠病毒（COVID-19）疫情擴散事態，在沒有付費觀眾的情況下舉行了比賽。2016年裏約熱內盧奧運會時，門票銷售了約615萬張。 下月28日至9月8日舉行的巴黎殘奧會門票也已售出100萬張以上。巴黎奧組合期待殘奧會門票能售出340萬張。

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