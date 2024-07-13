美國三大核力量執行“韓半島日常任務”……事實上部署的水平 華盛頓=. July. 13, 2024 07:21. by 全周永記者、尹相虎軍事記者 aimhigh@donga.com、ysh1005@donga.com. 為了遏制和應對朝鮮核問題，不僅在戰時，美國的核戰鬥力平時也會被安排執行韓半島的任務上。韓美對戰略轟炸機和戰略核潛艇等美國戰略資產的展開進行24小時討論後，決定以常態部署的水平在韓半島展開，這是首次將上述內容正式化為文件。尹錫悅總統和美國總統拜登當地時間11日在北約峰會期間舉行的韓美首腦會談上，就包含上述內容的《韓半島核遏制核作戰指南（共同指南）》發表了聯合聲明。 韓美首腦在聯合聲明中表示：“再次確認，朝鮮對韓國的任何核攻擊都將面臨立即、壓倒性、決定性的應對（a swift, overwhelming and decisive response)。”拜登壹再強調，美國對韓國的延伸威懾（核保護傘）承諾，是包括核在內的美國所有力量的後盾。尹錫悅表示：“韓國的所有力量將對韓美同盟的聯合防衛態勢做出巨大貢獻。”國家安保室第壹次長金泰孝在會談結束後舉行的新聞發布會上強調：“這是美國向同盟國韓國提供的特別承諾。” 據國防部當天透露，此次共同方針的核心是提高美國戰略資產的展開頻率和強度，遏制朝鮮核威脅，並在朝鮮核攻擊等有事時立即完善核報復（核保護傘）態勢。 此外，拜登在北約峰會後的記者會上批評說：“朝鮮和中國、俄羅斯、伊朗正在共同摸索影響目前（國際秩序）的方法。”

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