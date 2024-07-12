在KPGA巡回賽56年歷史上，短褲首次在正規比賽中登場. July. 12, 2024 08:32. by 李憲宰 uni@donga.com. 1日，在全北群山市舉行了韓國職業高爾夫（KPGA）巡回賽群山CC公開賽第壹輪比賽。上午6時50分，在第壹組開球的金龍泰身穿短褲登上了發球區。不僅僅是金龍泰。參加本次大賽的144名選手中，有11人穿著短褲參加了比賽。在KPGA巡回賽56年歷史上，短褲首次出現在正規比賽中。 根據KPGA巡回賽規定，在6~9月舉行的大賽上，選手們可以在職業業余配對賽和練習賽時穿短褲。如果主辦方允許，在正規比賽時也可以穿短褲。群山CC公開賽組委會前壹天表示，“預計大賽期間將出現濕度較高的酷暑天氣。為了照顧選手們，本次大賽允許選手們在比賽中穿短褲”，從而舉辦了“短褲輪比賽”。 KPGA巡回賽還另外制定了短褲穿著規定。上衣必須別在褲子裏，膝蓋上下10厘米以上的短褲是禁止的。運動服形態的短褲也不能穿。 允許穿短褲的海外巡回賽也不少。在LIV高爾夫和亞洲巡回賽上，可以自由穿短褲。DP世界巡回賽（前身為歐洲巡回賽）根據天氣情況有條件地允許穿短褲。但是美國職業高爾夫（PGA）巡回賽和日本巡回賽只有在職業業余配對賽和練習輪時才能穿短褲。 選手們的反應大體上是肯定的。在亞洲巡回賽上經常穿著短褲出場的金碧歐表示：“確實穿著短褲比賽，感覺很涼爽，很舒服。這是為選手們制定的制度，今後穿短褲的選手將會更多。”當天穿著長褲比賽的張有彬說：“我沒帶短褲，但告訴了媽媽，媽媽說‘帶了短褲’。從第二輪開始將穿短褲比賽。”張有彬在去年杭州亞運會上也穿著短褲獲得了金牌。 此次大賽還歷史上首次以“獎金Charity”的方式給予追加獎金。此次大賽的總獎金為7億韓元，冠軍獎金為1.4億韓元，群山CC方面決定把觀眾入場費和職業業余配對賽收入、銷售食品飲料等獲得的收益用於獎金。因此，預計比賽結束後總獎金將增至10億韓元以上。

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