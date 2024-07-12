“柏林宮廷歌手”貝斯手延光哲將登上主唱大師系列舞臺. July. 12, 2024 08:25. by 劉潤鐘=文化專門記者 gustav@donga.com. 首爾藝術殿堂“主唱大師系列”的第二個主人公是貝斯手延光哲（59歲）。曾150多次出演德國拜羅伊特瓦格納音樂節並獲得柏林國立歌劇“宮廷歌手”稱號的他，將於26日在首爾藝術殿堂歌劇院舉行由洪錫元指揮的京畿愛樂管弦樂團擔任伴奏的獨奏音樂會。此前的3日，紐約大都會歌劇的首位韓國主演歌手女高音洪惠景舉行了主唱大師系列的首場演出。 在以“傳說的旅程”命名的此次獨奏會上，延光哲以《再也不能飛》等莫紮特歌劇《費加羅的婚禮》中出現的兩首詠嘆調開始，以《唐卡洛》中的《她從未愛過我》等威爾第詠嘆調結束前半部分，後半部分將用《帕西法爾》中的《蒂圖雷爾，信仰深厚的英雄》等瓦格納歌劇詠嘆調裝飾。 10日在首爾藝術殿堂舉行的采訪中，他特別囑咐大家關註在國內很難聽到的瓦格納的詠嘆調。“這些歌曲可能會讓人覺得無聊。因為音樂是在無法得出在哪裏如何結束的結論的狀態下進行的。但是這些要素也是我在舞臺上壹直以來親身體驗的壹部分。”他說：“說到德國文化，很容易想到啤酒和香腸，我建議大家先想想聽某種音樂，然後進行‘預習’。” 16日還將舉行指導聲樂徒的研討會。在眾多應聘者中，他選擇了與自己音域相同的4名貝斯手。他在研討會上想要強調的是“語言”。“特別是，作為韓國人，要想在海外舞臺上唱歌，例如，閉上眼睛時，德國歌劇聽起來應該像德國人唱歌壹樣。比如說我要扮演王的角色，那麽為了克服‘矮個子的東方人是歐洲王嗎？’的偏見，我肯定要付出更多的努力。發音要比那個國家的人更清晰，讓聽覺上的東西超越視覺上的東西。” 他批評說：“韓國音樂界的供應比需求多。”“專攻聲樂，演歌劇，演音樂劇，演韓國演歌。本應多學習、多活動的人在其他領域受到明星待遇，包裝得好像很了不起壹樣。只有媒體和觀眾努力尋找真正優秀的歌手，才能迎來優秀歌手生存的時代。” 主唱大師系列最後舞臺的主人公是11月16日的男低音塞繆爾•尹。預計將以“流浪者”為主題，以音樂劇的形式進行演出。詳情咨詢：1668-1352、1544-1555

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