真主黨報復性空襲造成以色列兩名平民死亡……戰事再次“壹觸即發”. July. 11, 2024 08:07. by 開羅=常駐記者金起潤 pep@donga.com. 黎巴嫩伊斯蘭什葉派武裝組織真主黨與以色列發生全面戰爭的憂慮正在加劇。去年10月巴勒斯坦武裝團體哈馬斯和以色列爆發戰爭後，真主黨支持哈馬斯，並多次與以色列交戰。 據《以色列時報》9日報道，真主黨當天向以色列北部的主權爭議地區戈蘭高地發射了多枚火箭。當地兩名乘坐車輛移動的平民因此死亡。當天的攻擊是針對真主黨領導人哈桑·納斯魯拉的前警衛兼親信最近被以色列襲擊身亡而實施的報復行動。 以色列也進行了報復。以色列軍方同壹天通過社交媒體“X”（原推特）表示，“轟炸了黎巴嫩境內（與真主黨有關的）軍事設施和武器倉庫等”。 在紅海壹帶，與真主黨壹樣支持哈馬斯的也門什葉派叛軍胡塞攻擊了以色列。胡塞運營的馬西拉電視臺當天報道說，用彈道導彈和無人機空襲了以色列和美國的3艘民間貨船。不過，目前還不知道人員傷亡及重大船舶損失。 自稱真主黨、胡塞、哈馬斯後援者的伊朗也表示，為了對抗以色列，將繼續支援他們。據路透社等媒體報道，伊朗當選總統佩澤希齊揚8日在致真主黨領導人的公開信中表示：“伊朗將繼續向對抗非法錫安主義政權（以色列）的抵抗勢力提供援助。” 在5日的大選決選投票中獲勝的佩澤希齊揚是承諾恢復與西方核協商的改革派。但伊朗國家最高領導人哈梅內伊和被認為是“政府之上的政府”的革命衛隊等保守陣營壹樣，表明了繼續“反以色列”路線的意向。 以色列從未停止過對加沙地區民間設施的攻擊。9日，在加沙地帶南部城市罕尤尼斯，以色列軍隊轟炸了聯合國學校，造成至少29人死亡，數十人受傷。以色列軍隊主張：“哈馬斯成員藏身在聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處作為避難所運營的該學校，攻擊學校是正當的。” 但是，以色列軍隊從6日空襲中部努賽伊拉特的學校開始，到當天為止連續4天空襲加沙地帶各地的學校，對此，批評之聲也日益高漲。據聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處透露，去年10月戰爭爆發後，因以色列軍的攻擊，僅聯合國運營的學校、營地等就至少有500多名兒童和女性死亡。

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