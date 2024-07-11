OECD：“韓國商品市場管制力度在38個成員國中排名第20位”. July. 11, 2024 08:06. by 世宗=蘇雪姬記者 facthee@donga.com. 據調查，韓國對商品市場的管制水平在經濟合作與發展組織（OECD）38個成員國中排在第20位。但是比起主要國家，政府對零售價格控制等企業活動的介入更大。 據企劃財政部10日透露，OECD發表的韓國2023年商品市場管制指數（PMR）為1.35，在OECD 38個成員國中排名第20位。也就是說，以管制強度排隊時，韓國處於第20位弱管制水平。排名從5年前的第33位上升13個名次，刷新了歷史最高排名。PMR接近OECD平均值（1.34）也是第壹次。PMR是為評價個別國家對商品市場的管制政策而制定的指標，每5年發表壹次。 但是，韓國在“介入企業活動”項目中排名第36位，在OECD成員國中管制力度排名第三。企業活動介入被評價為零售價格控制和網絡領域政府介入、服務領域政府介入等。企劃財政部相關人士解釋說：“由於電力、天然氣等網絡事業領域的公共性較大，所以相關評價分數較低。” 除此之外，在“貿易•投資壁壘”中位居第36位，排名幾乎墊底。OECD指出：“非關稅貿易壁壘較低，而關稅壁壘和外國直接投資壁壘的管制力度較大。”據分析，農業領域較高的關稅率等產生了影響。另外，OECD還提到資格及許可限制領域的管制力度是OECD的平均水平，並提議說：“應該最大限度地減少資格、許可的登記制轉換等政府介入。” 企劃財政部相關人士表示：“計劃積極改善不符合全球標準的核心規制，為韓國企業的自由企業活動提供後盾。”

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