40%的急救患者被再次轉送，“專科醫生缺失，不得不轉送”. July. 10, 2024 07:57. by 朴京敏記者 . 據調查，被119急救車移送的急救患者在轉送的第壹家醫院未能接受治療，再次轉送其他醫院的情況，每10件中就有4件是因為“專科醫生缺失”。 9日，據祖國革新黨金宣旼議員室從消防廳收到的資料顯示，去年119急救車再轉送件數在全國達到了4227件。移送壹次醫院的第壹次再轉送有4113件，轉移兩次的第二次再轉送有84件。第3次再轉送有14件，第4次再轉送有16件。 在再次轉送的理由中，“專科醫生缺失”最多，達1771件（41.9%）。其次是“病床不足”635件（15%）、“第壹次急救處理完畢”476件（11.3%）、“患者監護人改變主意”141件（3.3%）、“（不需要急救的）醉酒者”43件（1.0%）等。 在635件病床不足事例中，急診室病床不足有454件，占7成以上，其次是病房不足（92例）和重癥監護室不足（85例）。 今年1~6月，全國範圍內再轉送的事例也達到了2645件，同樣是因為“專科醫生不足”的情況多達1081件（40.9%）。 大韓急救醫學會公報理事李京元（音）診斷說：“因沒有專科醫生而再次轉送的現象是，即使急診室有急救醫學科專科醫生，但在神經外科或胸外科等必需醫療領域，由於缺乏專科醫生進行幕後診療而發生的。” 金議員指出：“在目前這種醫療空白的情況下，首先應該確保醫院急診室診療所需的專科醫生”，“為了防止因專科醫生不足而再次轉送的增加，相關部門有必要研究應急醫療體系，並制定對策。”

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