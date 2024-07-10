在野黨在法司委上決定，金建希及其母親為“尹彈核請願聽證會”作證. July. 10, 2024 07:55. by 安圭永記者、申娜莉記者 kyu0@donga.com、journari@donga.com. 共同民主黨等在野黨在9日的國會法制司法委員會全體會議上，決定26日舉行“國民請願敦促彈核尹錫悅總統”相關聽證會，尹錫悅總統夫人金建希和他的嶽母崔恩順將作為證人作證。國民力量黨反對稱，“共同民主黨的‘彈核請願聽證會’無異於‘彈核預備程序’”，沒有參與表決先行退場。為出席“2024北約峰會”正在美國訪問的尹錫悅當天對《蔡上等兵特檢法》行使了再議要求權（否決權）。 共同民主黨等在野黨當天在法司委全體會議上，將最近得到130萬人同意的《關於要求立即發起尹總統彈核案的國民請願》作為案件提交，並表決通過了本月19日和26日舉行相關請願聽證會的計劃。 共同民主黨計劃在今後的兩次聽證會上，針對國民請願中提出的彈核理由，集中追究海軍陸戰隊上等兵殉職事件調查外壓疑惑以及金建希壹家收受名牌賄賂、操縱股價等腐敗、不法行為疑惑。為此，包括金建希及其母親崔某在內，仁川地方檢察廳檢察官宋允相、德意誌汽車會計負責人廉信壹等17名金建希涉嫌腐敗不法行為相關人員和國防部長官申源是、海軍陸戰隊司令金桂煥等22名蔡上等兵事件相關人員共39名將成為證人。此外，在野黨還決定傳喚負責朴正勛大校辯護的金正民（音）律師等7人作為證人出席聽證會。 國民力量黨司法委員們發表譴責聲明表示：“共同民主黨必將為談論彈核、使國政陷入混亂、分裂國論等付出代價。” 總統室表示：“尹總統批準了國務總理韓悳洙主持的國務會議上通過的《殉職海軍陸戰隊特檢法再議要求案》。昨天公布的警方調查結果已經查明真相和責任所在，在這種情況下，在野黨現在應該撤回單方面推進的特檢法。”

한국어