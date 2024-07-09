烏克蘭選手馬胡齊赫時隔37年打破女子跳高世界紀錄. July. 09, 2024 08:09. by 任寶美 bom@donga.com. 烏克蘭跳高運動員雅羅斯拉娃•馬胡齊赫（22歲•照片）時隔37年刷新了女子田徑跳高世界紀錄。 8日，在法國巴黎舉行的世界田徑聯合會鉆石聯賽巴黎站女子跳高比賽中，馬胡齊赫越高了2米10的高度，將1987年保加利亞選手斯捷夫卡•科斯塔迪諾娃創造的原世界紀錄（2米09）提高了1厘米。排在第二位的是身高超過2米的尼古拉•奧利斯拉格斯（28歲•澳大利亞）。 當天，馬胡齊赫在第二次試跳中越過了2米03，早早確定奪冠，此後她挑戰了烏克蘭全國紀錄2米07，第二次試跳成功，接著又壹次性地越過了2米10的高度。馬胡齊赫表示，“終於在世界田徑史上刻上了‘烏克蘭’的印記，感到非常高興。這是為烏克蘭國民的勝利。”馬胡齊赫是2021年俄羅斯入侵烏克蘭時受損最嚴重的地區之壹第聶伯出身。 在26日開幕的巴黎奧運會女子跳高比賽中，馬胡齊赫將成為金牌的有力爭奪者，對此她表示：“奧運會的氛圍又不壹樣了。雖然會更難，但我會好好準備的。”在2019年多哈世錦賽上，馬胡齊赫越過2米04的高度，刷新青少年世界紀錄，獲得第二名，在2021年東京奧運會上她獲得銅牌（2米），在去年的布達佩斯世錦賽上則獲得了金牌（2米01）。

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