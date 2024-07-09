阻止極端勢力的法國決選投票…也值得我們探討. July. 09, 2024 08:05. . 7日，法國國民議會選舉投票推翻了極右政黨會獲勝的預想，左派聯盟取得了勝利。多數選民在第壹輪投票中看到極右翼國民聯合盟的宣傳結果後，將票投給了競爭政黨，結果國民聯盟退居第三位，包括執政黨復興黨在內的泛執政圈位居第二。 包括極左派“不屈服的法國”在內的左派聯合“新人民陣線”獲得182席，位居第壹。但與過半數的289席相差甚遠，而且與泛執政圈的168席、國民聯盟的143席的議席差距也不大，因此不能保證在“新人民陣線”中產生總理。根據各政黨的聯合，泛執政圈人選有可能被提名為總理。 法國的議會選舉和總統選舉都要經過第壹輪投票和決選投票。在議會選舉中，如果在第壹次投票中獲得12.5%以上的得票率，將進入決賽。大選中，第壹輪投票的前兩名候選人將進行決選。大選的決選投票多次起到了阻止極端勢力執政的作用。2002年領導國民聯盟的前身國民陣線的讓-瑪麗·勒龐和社會黨密特朗對決的最後投票中，未能投票給國民陣線的右派選民選擇了相對溫和的左派人士希拉克，讓其當選。現任總統馬克龍也在2017年和2022年大選中，以讓-瑪麗·勒龐的女兒、國民聯盟的實際領導人瑪麗·勒龐為對象進行決選投票並取得了勝利。 如果此次議會選舉也按照第壹次投票的趨勢進行，國民聯盟將以接近過半數的議席占據第壹位，因此泛執政圈和左派聯合通過候選人單壹化，形成了三方對決的格局。國家足球隊隊長基利安·姆巴佩、流行歌手阿亞·中村、演員馬裏昂·科蒂亞爾等名人敦促投票反對國民聯盟。最終國民聯盟被擠到排名第三。 在實行多黨制的情況下，決選投票可以拉攏選票，減少“死票”。其結果，左右穩健勢力的聯合不僅可以起到阻止極右極左勢力執政的效果，還可以像馬克龍壹樣打開新中間勢力的執政道路。在世界範圍內、在國內極端勢力也逐漸得勢的時代，我們也值得考慮引進。

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