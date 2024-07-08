“Galaxy Ring”售價49萬韓元，“Galaxy Z Flip 6•Fold 6”在韓國最便宜. July. 08, 2024 07:58. by 崔智媛記者 jwchoi@donga.com. 據悉，三星電子的首款戒指型可穿戴設備“Galaxy Ring”（照片）的韓國國內出廠價將定在49萬韓元左右。據悉，即將於10日公開的Galaxy Ring和Galaxy折疊式智能手機新產品，國內出廠價都將是世界上最低廉的水平。 7日，據信息通信技術（ICT）業界透露，三星電子將於10日（當地時間）在法國巴黎舉行“Galaxy Unpacked”活動，公開Galaxy Ring和“Galaxy Z Flip 6”、“Galaxy Z Fold 6”，預計三星電子將繼續維持將新產品在國內的出廠價定世界最低的基調。 戒指型的智能可穿戴設備Galaxy Ring將焦點放在了睡眠質量測定及管理、血糖、心率等保健功能上。雖然在現有的Galaxy Watch上也可以測定，但是解開手表睡覺的用戶較多，因此Galaxy Ring更容易進行睡眠健康管理。Galaxy Ring今年2月在西班牙巴塞羅那舉行的“世界移動通信大會（MWC）2024”上首次公開了實物。 據悉，Galaxy Z Flip 6•Fold 6的國內出廠價以256GB（千兆字節）為準，分別為148.5萬韓元和222.97萬韓元。與之前型號Flip 5和Fold 5（256GB）相比，價格上漲了約8萬~13萬韓元。ICT業界預測，在美國上市的價格與前作相比也將上漲100美元（約14萬韓元）左右. 業界相關人士分析稱：“三星電子反映韓國企業這壹點，繼續維持推出低國內出廠價的基調”，“最近受到政府下調通信費壓力的3家通信公司發出制造商也應參與的聲音，這可能也產生了影響。”

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