梅西罰丟點球，阿根廷隊面臨出局危機……“救世主”守門員力挽狂瀾助球隊晉級四強. July. 06, 2024 07:49. by 金正勛記者 hun@donga.com. “阿根廷隊的守門員馬丁內斯決定了比賽勝負。” 美國體育專門媒體《ESPN》5日就在美國得克薩斯休斯敦的NRG體育場舉行的阿根廷和厄瓜多爾的2024美洲杯（南美足球錦標賽）8強賽做出了上述報道。 在美洲杯上共獲得15次冠軍，與烏拉圭隊並列歷史最多冠軍紀錄的阿根廷隊在上下半場以1比1握手言和後進入的點球大戰中，以4比2戰勝厄瓜多爾隊進入了4強。除決賽外，美洲杯賽不進行加時賽。 在點球大戰中，阿根廷隊的壹號點球手“隊長”萊昂內爾•梅西（37歲）罰丟點球，但守門員埃米利亞諾•馬丁內斯（32歲）擋住了厄瓜多爾隊壹號點球手安赫爾•梅納的射門，並撲出了對方二號點球手阿蘭•明達的射門。2022年卡塔爾世界杯時，馬丁內斯在與法國隊的決賽中憑借點球大戰的出色表現帶領阿根廷隊奪冠，並獲得了頒發給最佳守門員的“金手套”獎，此次馬丁內斯再次展現銅墻鐵壁般的防守，主導了阿根廷隊的戲劇性勝利。 賽前，阿根廷隊的隊魂梅西雖然因腿筋受傷出場前景不明朗，但當天他還是以首發出場。阿根廷隊當天在上半場第35分鐘角球的情況下，憑借後衛裏桑德羅•馬丁內斯的壹粒入球領先對手，但在下半場傷停補時第1分鐘被厄瓜多爾隊扳平比分，從而進入了點球大戰。

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