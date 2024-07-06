宋爺爺在中國與福寶相會……“妳過得很好，我就放心了”. July. 06, 2024 07:49. by 李敏雅記者 omg@donga.com. “看到福寶生活的環境，我放心多了。” 被稱為愛寶樂園熊貓“爺爺”的愛寶樂園主飼養員姜哲遠飛往中國，時隔3個月再次見到了福寶。三星物產度假村部門5日表示，姜飼養員4日和5日在中國臥龍神樹坪熊貓基地與福寶見面，度過了重聚的時間。 姜飼養員參觀了福寶生活的放養場，叫著福寶的名字進行交流。據悉，福寶也對姜飼養員叫自己的聲音做出反應，走近等，表現出似乎認出他的樣子。 姜飼養員說：“福寶生活的周邊環境非常好，看到了很多為福寶而努力的痕跡，感覺到了當地飼養員們正在費心。這次雖然只是短暫見面，但我是壹有機會就想來看福寶。”他還說：“福寶在休息處睡午覺，下雨了，就鉆到下面的洞穴裏睡了。福寶適應得很好，很了不起！” 此次會面距離福寶今年4月3日前往神樹坪大熊貓基地已有92天。福寶在中國順利完成了約2個月的檢疫和適應期。福寶從6月12日開始在野外放養場生活，與普通遊客見面。 福寶與姜飼養員何時再次見面也備受關註。姜飼養員在4月福寶回到中國時，從機場到熊貓基地全程陪同。姜飼養員當時因母親去世，比原定日程提前回國。當時，姜飼養員承諾：“福寶面向普通遊客開放後，壹定會再來看望它。” 福寶是2020年7月20日韓國首只自然繁殖出生的大熊貓，受到大眾極大關註和喜愛。福寶離開的愛寶樂園裏住著福寶的父親樂寶、母親愛寶和雙胞胎妹妹睿寶和輝寶。

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