得益於K半導體和家電的力量，三星和LG取得“驚喜業績”. July. 06, 2024 07:46. by 郭道英 now@donga.com. 隨著人工智能（AI）市場的擴大，三星電子掀起了壹股半導體熱潮，第二季度（4~6月）的營業利潤超過10萬億韓元，創下了“盈利驚喜（驚喜業績）”。這遠遠超過了證券界的預測值8.3萬億韓元。隨著家電•電視市場的恢復趨勢，LG電子第二季度的營業利潤也超過1萬億韓元，創下了第二季度歷史最高紀錄。 三星電子5日發布財報，初步核實第二季度的銷售額為74萬億韓元，營業利潤為10.4萬億韓元。這是超過去年整年營業利潤（6.57萬億韓元）的好業績。與去年同期相比，銷售額和營業利潤分別增長了23.31%和1452.24%。 電子業界分析說，在半導體市場逐漸恢復的情況下，最近AI需求劇增，正式進入了存儲器半導體市場的反彈期。當初投資業界推測，第二季度三星電子半導體（DS）部門的營業利潤為4萬億~5萬億韓元，但根據盈利驚喜，僅DS部門的營業利潤就超過了6萬億韓元。預計三星電子在第三季度和第四季度的營業利潤也將達到10萬億韓元，繼續保持業績上升的勢頭。 當天，LG電子也表示，第二季度的銷售額為21.7009萬億韓元，營業利潤為1.1961萬億韓元。以第二季度為準，營業利潤同比增長61.2%，銷售額同比增長8.5%。與正在恢復的家電市場壹起，以歐洲為中心正在增加的高端有機發光二極管（OLED）電視的銷售帶動了增長。 半導體暖風和電子業界的好業績也反映在經常性收支上。當天公布的5月份經常性收支順差為89.2億美元（約12.3萬億韓元），是2年零8個月以來的最高值。特別是半導體出口比去年同期暴漲53%，帶動了整體出口增長勢頭。 韓國綜合股價指數當天也上漲1.32%，連續兩天刷新了最高紀錄。以當天收盤為準，三星電子股價比前壹日暴漲2.96%，達到8.71萬韓元。這是52周以來的最高價，也是自2021年1月25日（8.94萬韓元）以後3年零5個月以來的最高價。LG電子股價也上漲2.69%，以11.08萬韓元收盤。

한국어