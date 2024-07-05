金愛蘭、金衍洙、尹成熙、殷熙耕、片惠英……以“音樂”融為壹體的5位文豪. July. 05, 2024 08:08. by 金素敏記者 somin@donga.com. “我每天晚上都會給枕著我的膝蓋睡著的媽媽唱搖籃曲。就像我很小的時候媽媽對我做的那樣。” 放學回家的路上。“我”在過紅綠燈已經所剩無幾的人行橫道時被卡車撞死。女兒的葬禮結束後，為了失眠的母親，我走進媽媽的夢境，唱搖籃曲。作家意識到，搖籃曲是深深愛著某人的音樂。 這是收錄在以音樂為素材的5篇短篇小說集《音樂小說集》（弗朗茨出版社）中的尹成熙的《搖籃曲》中的壹部分。以作曲家弗朗茨•舒伯特（1797~1828年）的名字命名的音樂專業出版社弗朗茨企劃的此次作品集有金愛蘭、金衍洙、尹成熙、殷熙耕、片惠英等5名小說家參與。 除了共享“音樂”這壹主題之外，在各自自由撰寫的5部作品中可以看到作家的個性等多種多樣的故事。每部作品都像是在回答人生中遇到意想不到的離別或死亡時如何度過這段時間壹樣。 書的最後還刊登了作家和編輯進行的采訪。殷熙耕作家說：“我是抱著對某個問題了解壹下的想法寫小說的”，“這是壹個想進去看看音樂的世界。”金愛蘭作家說：“看到壹起合作的作家們的名字，感到非常高興”，“翻開書頁，就會留下播放5首音樂的‘旋律卡’。” 在播放某首歌的幾分鐘內，我們內心的感情比任何時候都更加高漲。與5部小說壹起度過的時間將成為立體地感受人生中經歷的強烈瞬間的機會。

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