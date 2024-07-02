“會繼續戰鬥”，拜登壹家在戴維營聚會中反對拜登總統退選. July. 02, 2024 08:23. by 華盛頓=文炳基 常駐記者 weappon@donga.com. 《紐約時報》當地時間上月30日報道說，美國總統喬•拜登壹家舉行家族會議，就繼續挑戰大選達成壹致。也就是說，在同月27日舉行的首次大選電視辯論中，拜登總統慘敗於前總統唐納德•特朗普，此次他拒絕了退出大選候選人的要求。民主黨領導層也壹致出面澄清“候選人更替論”。 但是，就電視辯論慘敗的責任，拜登總統的家人和參謀團、面臨參眾兩院選舉的民主黨人士之間出現了分裂跡象，因此有人觀測說，候選人交替論有可能再次被點燃。 ●拜登積極出面平息候選人交替論 《紐約時報》當天援引消息人士的話報道說，拜登總統的家人聚集在總統別墅戴維營，不顧得到差評的電視辯論，敦促拜登總統“留在大選競爭中繼續戰鬥”。拜登總統和第壹夫人吉爾女士在電視辯論結束後參加了北卡羅來納州的遊說和紐約和新澤西州的基金募捐活動，從29日開始與家人壹起住在戴維營。 拜登總統每次做出參加大選和挑戰連任等重要政治決定時都會召開家庭會議，因此有人預測說，可能會出現有關大選候選人主動辭職要求的重大決定。但是消息靈通人士稱，在家庭會議上因毒品和賄賂醜聞而引起爭議的次子亨特•拜登強烈反對拜登總統退出大選。據悉，拜登總統的孫子們也在社交媒體上接受了意見領袖的采訪等，討論了全面展開選舉運動的方案。 拜登總統在家族會議結束後還給與自己壹起擔任特拉華州上院議員的前議員特德•考夫曼、白宮前幕僚長羅恩•克萊恩等核心親信打電話，確認了對拒絕退出競選的支持。消息人士對《紐約時報》表示：“拜登總統堅持到最後的概率是80~90%。” 民主黨領導集團也壹致出面掩護拜登總統。前眾議院議長南希•佩洛西就拜登總統在電視辯論中慘敗表示：“沒有任何問題。”民主黨眾議院院內代表哈基姆•傑弗裏斯表示：“受挫只不過是為拜登重返政壇做準備。”民主黨內眾議院黑人議員領袖吉姆•克萊伯恩院內副代表也強調：“拜登總統應該繼續挑戰大選。”民主黨領導層對黨內部分人士提出的“應該向拜登總統直言不諱辭職”的要求劃清了界限。 ●辯論慘敗影響持續不斷，“拜登號”出現分裂征兆 雖然拜登總統明確表示拒絕退選，但據美國哥倫比亞廣播公司（CBS）同月30日發表的輿論調查結果顯示，72%的美國人認為拜登總統應該放棄挑戰大選。 政治專門媒體《政客》預測，隨著拜登總統的支持率暴跌，與大選壹起舉行的參議院和眾議院選舉格局將發生動搖，共和黨取得壓倒性勝利的所謂“紅色波浪（Red Wave）”憂慮將進壹步增大。另外，如果後援者加速脫離，候選人交替論或將再次浮出水面。 拜登總統大選陣營和民主黨內部也出現了分裂征兆。《紐約時報》報道說，拜登總統的家人向準備電視辯論的前幕僚長克萊恩、律師羅伯特•鮑爾、白宮高級顧問厄尼塔•鄧恩等吐露了對核心參謀團的不滿。曾參加民主黨全國委員會（DNC）以平息黨內憂慮為目的進行的電話會議的科羅拉多州委員喬•薩拉薩爾對美聯社（AP）批評說：“單方面提出玫瑰色評價，正在進行Gaslighting（心理暗示）。”

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