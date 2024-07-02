首爾良才站-清涼裏站壹帶等6處，不受容積率和建築覆蓋率限制自由開發. July. 02, 2024 08:22. by 金鎬卿 kimhk@donga.com. 首爾良才站和清涼裏站壹帶將不受層數和容積率限制自由開發。 韓國國土交通部1日表示，選定了16處“空間創新區域”先導事業候選地。根據今年2月修訂的《國土計劃法》引進的空間創新區域，為了引導綜合開發，將大幅放寬土地用途、容積率、建築覆蓋率（建築密度）等限制。 空間創新區域分為△城市創新 △復合用途 △立體復合3類。城市創新區域標榜韓國版“白色區域”，消除用途限制，是地方自治團體可以自由確定容積率、建築覆蓋率的空間。新加坡濱海灣金沙通過白色區域開發出來了。首爾良才站、清涼裏站、金浦機場站、京畿楊州市德亭站、KTX光明站、議政府市站前近鄰公園等6處被選定為城市創新區域候選地。 正在推進在良才站壹帶建設首都圈廣域快速鐵路（GTX）C車站和瑞草區廳、購物中心等入駐的綜合換乘中心的方案。清涼裏站壹帶計劃進行高密度開發，將其打造成廣域換乘中心和辦公室、青年居住設施相融合的據點。 首爾禿山空軍部隊、釜山影島區青鶴洞壹帶、仁川仁川站等6處被選為取消用途限制的復合用途區域候選地。大田站盤石站換乘停車場、蔚山彥陽臨時巴士客運站等4處被選定為綜合利用基礎設施的立體綜合區域候選地。國土部將通過地方自治團體詳細計劃的制定和中央城市規劃委員會的審議等，在明年上半年（1~6月）內指定第壹個先導事業地。

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