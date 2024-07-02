沒有藍圖、沒有革新，只剩下“扣背叛帽子”的執政黨競爭. July. 02, 2024 08:20. . 7·23全黨大會在即，國民力量黨初期的黨權競爭因“背叛的政治”爭議而異常激烈。在最近的輿論調查中，韓東勛候選人在執政黨支持層中表現出很高的支持率，羅卿援、元喜龍、尹相現候選人向韓東勛祭起了“背叛尹錫悅總統”的大帽子，展開了夾擊。對此，韓東勛方面也積極反駁稱，“這不是恐韓癥嗎”，誹謗戰進壹步升溫。黨內已經出現了擔憂：照這樣下去，會不會像過去親朴（親朴槿惠）和非朴（非朴槿惠）之間的鬥爭壹樣，越過無法回頭的江。 短短壹周時間，執政黨黨權競爭從初期開始就以背叛者的邏輯展開混戰，這可能是因為其他候選人對“反代韓（反正代表是韓東勛）”氛圍的焦慮。在各種輿論調查中，韓東勛獲得了黨代表適合度第壹名，在部分調查中，超過半數的執政黨支持者喜歡韓東勛。對此，三名候選人提起韓東勛以第三方推薦方式提議《蔡上等兵特檢法》壹事，同時展開攻勢，紛紛指責韓東勛“壹夜之間背叛……”（元喜龍）、“如果是為了個人利益而背叛……”（羅卿援）、“成為絕尹（尹錫悅）的背叛政治……”（尹相現）。對此，韓東勛方面也發話，“誰才是真正的背叛者”，提起了其他候選人的“往事”。 這種幼稚的爭吵，就像面對襲來的危機把頭埋在沙子裏的鴕鳥壹樣令人寒心。國民力量黨雖然作為執政黨，經歷了歷史上最嚴重的議會選舉慘敗，卻並沒有作出改變。作為緊急對策委員長和黨內重要人物，所有人都對選舉失敗負有巨大責任。但不僅沒有反省，反而急於看尹總統和親尹勢力的眼色，忙於責怪別人。因此，國民力量黨不可能超越眼前的全黨大會，拿出為黨的重建必須實現的革新保守藍圖或健全的黨政關系，乃至重新創建政權的革新方案。 從這種令人臉紅的選舉戰來看，黨權候選人似乎都忘記了朝小野大的現實，對壓倒性巨大在野黨的壹意孤行無力抗爭的少數執政黨的現狀。現在執政黨要做的首要責任，是首先了解民心的深意，填補總統和民心之間的差距，開辟道路。但是，他們只是把自己作為對抗在野黨的對手，而對於如何說服總統和在野黨，引導協商，誰也沒有壹言半句。昨天在國會上，政府和在野黨再次發生正面沖突等，持續著極端的對峙，但執政黨卻只是束手無策。

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