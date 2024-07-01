圍繞“蔡上等兵特檢法”“廣播4法”“金洪壹彈核案”等，朝野政黨就戰雲密布. July. 01, 2024 08:07. by 安圭永記者、權九龍記者 kyu@donga.com、9dragon@donga.com. 朝野政黨有望在2日至4日舉行的全體會議上圍繞《蔡上等兵特檢法》《廣播四法》、廣播通信委員長金洪壹彈核案的處理等問題發生正面沖突。共同民主黨將本周定義為“攻打執政黨超級周”，並計劃在全體會議上強行處理《蔡上等兵特檢法》等爭議法案，同時從1日的國會運營委員會開始，在2日至4日的對政府質詢中向政府和執政黨發起總攻勢。相反，國民力量黨卻背水壹戰地表示，“《蔡上等兵特檢法》等法案在常任委員會階段由在野黨單獨處理，根本無效。如果在全體會議上強行處理，將向總統建議行使再議要求權（否決權）。” 共同民主黨院內發言人姜由楨30日在國會吹風會上表示：“在7月19日蔡上等兵死亡壹周年之前，將朝著真相邁出又壹步。在4日臨時國會會期結束之前，壹定要處理特檢法，用特檢和國政調查雙重引擎加快查明真相的步伐。”她警告稱：“其他瞬間已經結束。現在只剩下懲罰的瞬間了。” 共同民主黨還決定加快廣播4法和金洪壹彈核追訴案的處理速度。共同民主黨首席發言人李海植當天表示：“將使違憲的廣播通信委員會2人體制做出的不正當決定無效。將通過廣播四法，使公營廣電機構回到國民的懷抱。”共同民主黨領導層相關人士解釋說：“對金洪壹委員長的彈核案處理本來沒有蔡上等兵特檢法等緊迫，但是隨著上個月28日廣播通信委員會突然表決公營廣電機構理事選任案，黨內要求立即彈核的呼聲越來越高。” 在國民力量黨看來，《蔡上等兵特檢法》等已經在第21屆國會上被總統行使否決權、重新表決後又被否決，因此反對處理。廣播通信委員會法或彈核追訴案也是在沒有組建國會機構的情況下在常任委員會內獲得了通過，因此，如果在野黨在全體會議上通過，將向總統建議行使否決權。執政黨正在考慮，如果在野黨主導下試圖在全體會議上處理《蔡上等兵特檢法》等法案，將利用無限制辯論，展開“告發立法狂奔”的輿論戰。

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