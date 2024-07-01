Seventeen作為K-POP歌手首次出演英國格拉斯頓伯裏音樂節. July. 01, 2024 08:04. by 崔智善 aurinko@donga.com. 韓國男子偶像組合Seventeen作為韓國歌手首次站在了英國格拉斯頓伯裏音樂節（Glastonbury Festival）的舞臺上。格拉斯頓伯裏是世界上最古老的音樂節，被許多音樂家稱為“夢想的舞臺”。 Seventeen上個月28日（當地時間）在英格蘭薩默塞特郡的名為“WashFarm”的露天舉行的此次慶典上進行了約1個小時的演出。他們演唱了《MAESTRO》、《Rock with you》等13首歌曲，展示了韓國偶像組合特有的“群舞”。成員Joshua（洪知秀）當天在舞臺上表示：“即使語言、國籍和文化不同，我們也可以通過音樂連接起來。這就是我們來這裏的原因”，贏得了群眾的熱烈歡呼。 英國廣播公司（BBC）報道說：“與美國相比，Seventeen在英國的知名度較低，剛開始觀眾的反應不冷不熱，但隨著熱情的舞臺持續，反應也越來越熱烈。”BBC還分析說：“這是K-POP在全球排行榜上的支配力正在逐漸擴大的信號。”《衛報》用照片介紹了Seventeen粉絲們舉著用韓文寫“我愛妳”、“非常Nice”的手牌、太極旗的樣子等，並表示，“Seventeen是第壹支在格拉斯頓伯裏演出的K-POP樂隊，書寫了歷史。”

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