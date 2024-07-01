更趨濃厚的特朗普大勢論……朝核、投資風險進壹步增大. July. 01, 2024 08:04. . 上周美國總統候選人之間的首次電視辯論，使華盛頓乃至全世界陷入了混亂。親眼確認高齡的拜登總統很難進行邏輯討論後，民主黨內部強烈要求更換候選人。英國、法國等歐洲主要國家的媒體也主張，更換是不可避免的。今年初特朗普占優勢的選舉局勢最近出現了勢均力敵的變化，但目前特朗普的大勢論已經變得堅定。 特朗普再次當選的可能性進壹步增大，預示著今後4年韓美同盟將發生巨大變化。他會像第壹個任期時壹樣，把韓美同盟視為交易和討價還價的對象。特朗普在壹個月前接受《時代》雜誌采訪時表示：“為什麽要用美國的稅金保護像韓國這樣富裕國家？”預計特朗普政府將要求進壹步縮減目前2.85萬名駐韓美軍的規模，並大幅提高韓國每年負擔的1.2萬億韓元規模的駐韓美軍駐紮費用。特朗普團隊壹直提出新原則：美國將繼續提供其稱之為“延伸威懾”的核保護傘，但常規武器防禦必須由韓國解決。 特朗普有可能在重新執政後再次參加朝核問題談判。2019年河內會談因金正恩以放棄寧邊等部分核設施為代價要求完全停止經濟制裁而破裂。最近，特朗普團隊的核心幕僚們提出了“朝鮮不棄核，而是只要進行凍結就能解除制裁”式的談判可能性。電視辯論之後，特朗普引發的安全風險進壹步增大。 特朗普公開表示，“將在任期第壹天簽署廢除電動汽車補貼的行政命令”，其影響難以估量。該發言是針對比內燃機汽車零部件少40%的電動汽車主導市場時，感到工作崗位威脅的密西根州工人做出的。即使考慮到這壹點，根據拜登總統的削減通貨膨脹法案向美國進行巨額投資的韓國汽車、電池企業的投資戰略的不確定性也增大了。 經歷過特朗普4年的國際社會對他重返政壇的可能性增大感到緊張。在特朗普第壹個任期裏，很多具有核心地位的幕僚都離開了他。特朗普第二個任期裏，同盟出現裂痕、與朝鮮妥協、動搖韓國產業基礎的大混亂，光是想象就令人眩暈。最終，我們只能為即將到來的現實做好準備。在與拜登政府合作的同時，還要讓特朗普方面的人士接受韓國的理解和現實。要以非同尋常的覺悟，悄無聲息地應對特朗普的第二個任期。

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