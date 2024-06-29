今年前五月國稅收入減少逾9萬億韓元，政府連續兩年發布稅收“早期警報”. June. 29, 2024 07:35. by 世宗=趙應亨記者 yesbro@donga.com. 今年前5個月，國稅收入比1年前減少了9萬億韓元以上。由於今年國稅收入進度率比最近5年平均值低5個百分點以上，政府決定發出稅收不足的“早期警報”，自行重新估算稅收。這等於政府正式承認了今年稅收不足。 企劃財政部28日發表的《5月國稅收入現狀》資料顯示，今年1~5月的國稅收入為151萬億韓元，比去年同期（160.2萬億韓元）減少了9萬億韓元以上。全體預想稅收對比實際征收的稅金比率—稅收進度率為41.1%，比最近5年的平均值（47%）低5.9個百分點。以5月份為準，如果國稅收入5年平均進度率與該年度進度率相差5個百分點以上，政府將發出早期警報，重新推算稅收。 政府以稅收不足為由發布早期警報是繼去年之後的第二次。企劃財政部在去年5月預測稅收將大幅不足後，發布了早期警報，重新推算稅收，並於9月進行發表。 企劃財政部稅制室計劃與民官聯合稅收推算委員會壹起重新推算今年的稅收。如果稅收不足，政府可以通過增加編制的預算閑置額等方法進行應對。企劃財政部稅收分析科科長尹秀賢（音）解釋說：“首先，將自行掌握稅收不足部分的規模，然後再決定今後的應對。” 截至5月，累計稅收大幅減少，主要是因為法人稅收入減少。由於從去年開始持續的企業業績低迷，這壹期間的法人稅收入與去年同期相比減少了15.3萬億韓元。特別是法人稅繳納排名第壹、第二位的三星電子和SK海力士去年因半導體不景氣而虧損，今年申報了0韓元的法人稅。 不僅是大企業，中小企業的法人稅繳納也處於低迷狀態。尹科長說明道：“通常中小企業在4、5月份繳納法人稅，但隨著經濟復蘇的推遲，很多企業無法按照申報情況繳納稅金”，“通過更正請求等方式返還已經繳納的稅金的企業很多，這壹點也產生了影響。”

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