K網絡漫畫作家在紐約上演“漫畫般的故事”. June. 29, 2024 07:35. by 金玹秀 kimhs@donga.com. “父母不讓做的職業都有理由嗎…….” 2006年漫畫家金奎森非常暗淡。被刊登他漫畫的雜誌辭退，漫畫家之路似乎結束了。連就讀的大學也中途退學，感到獻出20多歲青春的歲月十分空虛。年僅29歲的他壹心想考房地產經紀人。 就在那時。喜歡漫畫的NAVER入職三年的員工打電話邀請他在網上畫漫畫。金作家回憶說：“想要放棄漫畫的時候，網絡漫畫這條路打開了”，“那時開始連載日後成為成名作的《高考名校私立密林高中》。” 18年後的本月27日（當地時間），金作家站到了美國紐約時代廣場的中心。韓國網絡漫畫第壹代代表人物《心靈的聲音》的趙奭作家和《Noblesse鱷貴族》的孫齊晧作家也壹同出席。當天，NAVER網絡漫畫為紀念納斯達克上市，在當地舉行了粉絲簽名會。 當天，當時給金作家打電話的3年職員、現NAVER網絡漫畫代表金俊九（音）參加了納斯達克上市敲鐘活動。NAVER網絡漫畫北美法人“網絡漫畫娛樂”在上市第壹天的當天以23美元收盤，比公開招募價高出9.5%。據此推算，市價總額約達29億美元（約4.024萬億韓元）。 據說，當天在納斯達克大廈接受記者采訪的作家們，因海外粉絲們的熱烈反應，都有點發懵。趙作家說：“現在好像是在拍攝假裝網絡漫畫成功時的情景喜劇。”孫作家也附和道：“剛開始規模真的很小，但不知從何時起就成了全球服務，感到有點暈頭轉向。” 作家們回想起“正統漫畫家”們輕視“那是漫畫嗎”的網絡漫畫初期，並多次強調（網絡漫畫）20年後在世界舞臺上受到關註，令人難以置信。金作家說：“以前作家們因為收入而離開了漫畫界”，“現在醫生也不幹了，說要制作網絡漫畫，真切地感受到了地位的變化。” 韓國人氣作家的網絡漫畫隨著知識產權（IP）擴展到電視劇、電影、遊戲等，收益呈暴漲趨勢。金作家的《很便宜，千裏馬超市》、《非法正義》、趙作家的《心靈的聲音》等也被制作成電視劇。作家們認為，韓國網絡漫畫在世界市場上獲得好評的理由是“激烈的競爭”。趙作家評價道：“這得益於在韓國已經展開了巨大的競爭，優質作品生存下來時，在海外受到諸多關註。”

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