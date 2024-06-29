國會裏令人寒心的“學歷比拼”，還要繼續看1431天嗎？. June. 29, 2024 07:34. . 18日上午10時51分，國會科學技術情報廣播通信委員會全體會議場。由於執政黨常任委員的抵制，會議由在野黨單獨召開，共同民主黨所屬的委員長崔敏姬在第21屆國會上壹攬子提交了被尹錫悅總統行使再議要求權（否決權）的《廣播三法》（廣播法、廣播文化振興會法、韓國教育廣播公社法修正案）及《廣播通信委員會法修正案》等16個法案。這就是所謂的廣播四法。接著首席專門委員進行了5分30秒的討論報告，之後又進行了7分鐘的自由討論，上午11點8分，廣播四法全部通過了科廣委員會的門檻。法案小委員會審查、逐條審查（逐條朗讀議案並進行表決的程序）、贊成和反對討論等其他程序均被壹跳而過。 壹邊倒的常任委員會的運營，實際上並沒有出乎預料。因為在第21屆國會上已經見識過。這是4年前共同民主黨獨占18個常任委員長職位時，處理並處理《租賃三法》和《高級公職人員犯罪調查處後續法案》的方法。如果說與當時有所不同，那就是國民力量黨（當時是未來統合黨）議員們沒有高聲喊叫。 此後，常任委員會的運營方式變得更加粗暴。還添加了侮辱、嘲弄和譏諷。21日，在野黨單獨舉行國會法制司法委員會的《蔡上等兵特檢法》立法聽證會。出現了史無前例的“10分鐘退場處罰聽證會”。法司委員長鄭清來先後向前國防部長李鐘燮、前總統公職綱紀秘書李始源、前海軍陸戰隊第1師團長林成根下達了“退場10分鐘”“反省之後再來”的命令。理由是他們在委員長發言時插話、沒有以“是鱷不是”回答、“接話茬”道歉等等。朴智元議員還對退場的李鐘燮說：“擡起壹只腳，舉起雙手站著！” 以沖擊和恐怖的法司委會議為契機，執政黨最終宣布重返常任委員會。原本期待能給壹邊倒的常任委員會的運營稍微添點堵，結果卻是低級的判斷錯誤。25日上午，執政黨議員首次出席法司委會議。會場上，被內定為執政黨幹事的國民力量黨議員劉相凡對鄭清來說：“先選任執政黨幹事，再制定議事日程吧。”鄭清來卻說：“不要妨礙議事進程！”接下來，兩人發生了爭執。最終會議在開會6分鐘後停會。劉相凡對會議進行方式提出異議後，鄭清來說：“去學習壹下國會法再來吧！”對此，劉相凡反駁道：“學習還是我學得更好吧?”共同民主黨議員張耿態聽到這些話後表示：“高中時學習成績很好，現在過了花甲還在炫耀啊。”包含三人學歷的“學歷比拼小道消息”在政界成了笑料。 但這不是說執政黨就做得很好。在回歸後舉行的總共7次常任委員會會議上，國民力量黨議員們3次退場、1次缺席。也有人說，哪怕是在野黨的“狂奔”中，執政黨內部議員還因常任委員會的分配問題展開了妳爭我搶。 壹個個珠玉般的面貌在第22屆國會開院後不過29天就發生了。最近政界只關註支持層，似乎不在乎自己的樣子是否被現場直播。在第22屆國會剩下的1431天裏，國民們還要壹次次地看到這些場面。

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