韓國街舞選手金弘烈將參加巴黎奧運會. June. 25, 2024 08:14. by 金培中 wanted@donga.com. “Hong10”金弘烈（40歲•照片）是唯壹壹位獲得2024年巴黎奧運會決賽圈入場券的韓國街舞（Breaking•或稱技巧街舞）選手。 23日（當地時間），金弘烈在匈牙利布達佩斯落幕的2024奧運會預選賽系列賽第2站比賽中，在街舞B-boy領域排名第3位，獲得了41分的排名積分。加上上個月在中國上海舉行的第壹站比賽上獲得的第4名的38分，金弘烈的總分達到了79分。與此同時，金弘烈繼在第1、2站比賽中均奪冠的“Lee”雷勞•德米勒（24歲•荷蘭•100分）之後，以第2名的成績獲得了前往巴黎的入場券。 在此次大賽的街舞項目中，B-boy和B-girl都將給予10張前往巴黎的入場券。與金弘烈壹起參加B-boy部門的“Wing”金憲宇（37歲）排在第14位，“Kill”朴仁洙（32歲）排在第30位，未能進入決賽圈。參加B-girl組比賽的“Fresh Bella”全智藝（25歲）止步於第11位，以微弱劣勢錯失決賽入場券。“Starry”權成熙（28歲•以上人名均為音譯）也在B-girl組排名第19位，未能獲得前往巴黎的入場券。 街舞是兩名選手按照節奏展開壹對壹舞蹈對決後，通過審查創意性、獨創性、技術力、執行力等來決出勝者的項目。通過此次巴黎大賽，街舞將迎來奧運會正式比賽項目首秀。 此次首次舉行的奧運會預選賽系列賽是△街舞 △滑板 △攀巖 △BMX自由式選手們爭奪奧運會決賽圈入場券的比賽。為了吸引年輕壹代的關註，只有國際奧委會（IOC）命名為“urban體育”的4個項目將單獨舉行比賽。之所以將6月23日定為大賽的最終日期，也是因為當天是“奧林匹克日”（IOC創立紀念日）。

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