金河成連續3個賽季擊出兩位數本壘打……繼秋信守之後，MLB韓國球員第二位實現該成就. June. 24, 2024 07:26. by 任寶美 bom@donga.com. 金河成（29歲•聖地亞哥教士隊）在美國職業棒球大聯盟（MLB）中連續3年實現了兩位數的本壘打。 23日，金河成在與密爾沃基釀酒人隊的主場比賽中，在第4局下半局2人出局無跑壘員的情況下，擊中對方首發投手卡洛斯•羅德裏格斯投出的滑行曲線球，擊出了越過左側圍墻的本壘打。這是金河成自9日與亞利桑那響尾蛇隊的比賽後，時隔2周再次擊出本壘打。憑借這記本壘打，聖地亞哥教士隊將比分從3比0擴大到4比0，最終以6比4甩開密爾沃基釀酒人隊的追擊，取得了四連勝。 金河成在進軍MLB的第壹年即2021年只擊出了8記本壘打，但在2022年擊出11記本壘打，去年又擊出了17記本壘打。在此之前，韓國選手在MLB連續3年以上擊出兩位數本壘打的只有秋信守。秋信守從2008年到2019年的12年間，除了2011年（8記壘打）和2016年（7記壘打）之外，每年都取得了兩位數的本壘打。金河成還以MLB總計46記本壘打，繼秋信守（218記本壘打）、崔誌萬（67記本壘打）之後，與姜正浩壹起成為韓國人MLB最多本壘打並列第3位的記錄保持者。 截止到當天，聖地亞哥教士隊共進行了壹個賽季162場比賽的壹半81場比賽。金河成不僅在本壘打領域表現出色，還取得了15次盜壘，創下半程最多記錄，抵達了賽季中轉點。如果金河成壹直保持目前的狀態，就可以進入20記本壘打-20次盜壘俱樂部。在韓國選手中，在MLB上留下20記本壘打-20次盜壘記錄的只有秋信守（2009、2010、2013年）壹人。 金河成在去年賽季過半的時候取得9記本壘打-13次盜壘的數據。此後截至8月，他共取得17記本壘打-31次盜壘的成績，但9月以後未能再擊出壹記本壘打，最終以17記本壘打-38次盜壘結束賽季，留下了遺憾。

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