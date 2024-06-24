面對朝鮮和俄羅斯的威脅，韓國國策研究院表示：“應研究自行核武裝”. June. 24, 2024 07:25. by 申晉鎮宇記者、洪政洙記者、孫孝周記者 niceshin@donga.com、hong@donga.com、hjson@donga.com. 韓國國家情報院下屬的國家安保戰略研究院表示：“政府應該推進（韓國）自行核武裝或具備潛在核能力等多種對策的討論和戰略公論化。”在特朗普政府中多次參與朝鮮-美國工作磋商的前白宮國家安全委員會負責亞洲事務的首席助理艾莉森·胡克（音）當地時間21日表示：“不能排除韓國正在繼續、或許正在逐漸走向自行核武裝的事實。朝鮮-俄羅斯關系的深化確實正在把韓國推向這個方向。” 最近，朝鮮和俄羅斯新簽署了包含被解讀為“有事時自動軍事介入條款”的條約，作為應對這壹條約的方法之壹，“韓國核武裝論”再次被點燃。特別是，在韓國的國策研究機構、在美國作為核心實務者直到最近為止壹直深入參與朝核問題的前政府官員同時提及了自身核武裝問題，因此備受關註。有分析認為，隨著朝俄軍事同盟成為超越韓半島、直接威脅全球安全的變數，超越美國延伸威懾（核保護傘）的韓國核武裝磋商將全面展開。 國安戰略研究院21日發布題為《俄朝首腦會談結果評價及對韓半島的波及影響》的報告，並預測稱：“（普京總統在此次訪朝中）事實上表現出了承認朝鮮為有核國家的行為。今後朝鮮將繼俄羅斯之後，加強確保中國等其他主要國家承認其有核國家地位的步伐。”報告認為，為了應對朝核問題，韓國政府應該從“重新部署戰術核武器”“北約式核共享”以及“自行核武裝”等層面進行討論。北約式核共享是美國在北約盟國部署戰術核武器後，發生緊急情況時動用轟炸機等共同進行核攻擊的概念。 在這種情況下，韓國軍方認為朝鮮遲早會重啟“垃圾氣球”襲擊，正在密切關註動向。特別是，韓美日軍事演習“自由刀刃”以22日美國“西奧多·羅斯福”號核航空母艦進入釜山港為契機，將從本周開始正式舉行，因此，朝鮮有可能以此為名在陸海空、網絡等地進行復合挑釁。

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