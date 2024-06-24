壹個月內改變的尹錫悅“堅定方針”……對俄“紅線外交”應精巧化. June. 24, 2024 07:24. . 國家安保室長張浩鎮昨天就重新討論對烏克蘭的武器支援方針表示：“如果俄羅斯向朝鮮提供高度精密武器，我們還有什麽紅線？”這是在警告，如果俄羅斯向朝鮮提供與核武器和導彈相關的尖端武器，韓國政府也可以不受限制地向烏克蘭提供殺傷性武器。對於今後的韓俄關系，他強調：“不是我們單方面管理，俄羅斯也應做出相應的努力。” 以上周俄羅斯總統普京訪問朝鮮為契機，朝鮮與俄羅斯同盟關系實際上得以恢復，韓俄之間圍繞“相互紅線”展開了激烈的外交戰。對於超出預想的朝俄關系密切，韓國政府發表了將重新討論不向烏克蘭支援殺傷性武器的方針的強烈應對。對此，普京再次警告韓國“這將是壹個巨大錯誤”，矛盾的浪潮正在逐漸高漲。 事實上，自前年2月俄羅斯侵略烏克蘭以來，韓國政府壹直堅持不支援殺傷性武器的方針。當然，對於尹錫悅總統接受外媒采訪時暗示可能支援武器壹事，俄羅斯方面表示反對，圍繞代替美軍填補空彈藥庫的迂回支援問題，也引發了爭議。但是，尹總統在上個月的記者會上確認“不向任何地方提供攻擊用殺傷性武器的堅定方針”，普京本月初對此表示“非常感謝”，並發表了友好的言論。 就這樣形成遵守“紅線”共識的韓俄關系，不到壹個月的時間裏出現粗暴的警告和威脅，這不能不說是俄羅斯方面的責任。俄羅斯和朝鮮進行了1萬個集裝箱分量的“危險交易”，此次幹脆展示了同盟水平的密切關系，甚至賊喊捉賊地威脅反對這壹交易的韓國政府。也就是說，半個月前普京發出的懷柔信息最終暴露出其實是為了捅韓國壹刀的欺騙手段。 不過，在此過程中，韓國政府是否也做出了安逸的判斷？應該痛心地接受這樣的指責，即是不是為了挽回這種情報失敗，而在壹個月內推翻了總統發表的“堅定方針”。雖然現在韓俄尖銳對立，但既然不希望關系破裂，“紅線外交”將持續下去。今後，根據全球局勢和烏克蘭戰況、朝核問題，不僅是韓國的戰略，連“紅線”本身也可能發生變化。我們的外交應該更加精巧壹些。

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