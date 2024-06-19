波士頓凱爾特人隊時隔16年再次奪得NBA總冠軍，歷屆最多18座獎杯. June. 19, 2024 08:07. by 任寶美 bom@donga.com. 波士頓凱爾特人隊重新奪回了美國職業籃球（NBA）歷屆最多冠軍單獨第壹名的頭銜。 波士頓凱爾特人隊18日在主場舉行的2023~2024賽季NBA總決賽（7戰4勝制）第5場比賽中，以106比88擊敗了達拉斯小牛隊。凱爾特人隊憑借當天的勝利，以4勝1負的戰績捧起了隊史第18座冠軍獎杯。 波士頓凱爾特人隊在16年前的2008年6月18日，同樣在主場創下了歷屆最多17個的總冠軍記錄。當時球隊領先該領域第2位的洛杉磯湖人隊3次，位居單獨第1位。但是在凱爾特人隊無法再奪冠的15年裏，湖人隊三次奪冠，到上個賽季為止，兩隊保持著並列第壹的記錄。 總決賽最有價值球員（MVP）由傑倫•布朗（28歲）獲得。在總決賽上平均取得20.8分、5.4個籃板球、5.0次助攻的布朗表示，“想和我的兄弟傑森•塔圖姆（26歲）壹同分享這份榮譽（MVP）。”塔圖姆當天砍下31分、9個籃板球、11次助攻，幫助球隊取得了勝利。塔圖姆說：“好像得到了全世界。雖然花了很長時間，但此刻真的非常開心。” 布朗和塔圖姆分別在2016~2017賽季、2017~2018賽季新秀摘牌大會時以全體第3順位被波士頓凱爾特人隊選中。此次總決賽第5場比賽是兩位選手壹起參加的第107場季後賽（PO）比賽。此前NBA歷史上從未有過沒拿到總冠軍卻打了這麽多PO比賽的搭檔。 從本賽季開始成為波士頓凱爾特人隊正式主教練的喬•馬祖拉（36歲）成為繼1968~1969賽季以凱爾特人隊“場上教練”身份奪冠的比爾•拉塞爾（當時35歲）之後最年輕的NBA冠軍主帥。馬祖拉教練笑著說，“在籃球生涯中，沒有比成為凱爾特人隊這壹球隊歷史的壹部分更好的事情了。” 達拉斯小牛隊雖然連續輸掉了第1~3場比賽，但在第4場比賽時卻以122-84取得了勝利，夢想成為NBA總決賽歷史上第壹支“反向橫掃（先0比3落後再4比0逆轉）”球隊。38分的分差可以排在 NBA總決賽歷史分差榜的第3位。但是小牛隊當天壹次也沒有領先，只能拱手讓出冠軍獎杯。本賽季的波士頓凱爾特人隊是NBA歷史上第24支在總決賽上取得系列賽前三場比賽3連勝的隊伍，這24支球隊最終都獲得了冠軍。 在達拉斯小牛隊，雖然盧卡•東契奇（25歲）砍下28分、12個籃板球、5次助攻，但未能阻止球隊失利。在整個系列賽期間壹直註射鎮痛劑的東契奇略顯遺憾地表示，“既然能夠上場，那麽有多疼並不是重要的問題。雖然努力了，但只是做得不夠而已。”

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