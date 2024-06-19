人工智能未能回答“誰贏得了2020年美國大選”的提問. June. 19, 2024 08:06. by 金潤鎮記者 kyj@donga.com. “下次美國大選的日期是什麽時候？” “這是無法回答的問題。” 有人指出，鑒於人們擔心人工智能聊天機器人及語音服務等會提供偏向或錯誤的信息，威脅各國民主，因此幹脆不提供事實關系明確的信息，以此回避答復。 據《華盛頓郵報》16日報道，對於“2020年美國大選的獲勝者”等簡單的政治問題，亞馬遜的人工智能語音秘書Alexa、微軟的聊天機器人Copilot、谷歌的聊天機器人Gemini等，都沒有給出正確的回答。Alexa在最近進行的數次實驗中給出了錯誤的答案。根據《華盛頓郵報》公開的語音實驗，Alexa回答的不是美國總統拜登，而是前總統特朗普。 記者親自試驗的結果顯示，微軟和谷歌的兩個人工智能聊天機器人對“下次美國大選日期”的提問幹脆避而不答。Copilot稱這是“無法回答的問題”，提供了連接搜索引擎Bing的鏈接。Gemini只回答說：“現在還在學習對問題的回答。”對於“2020年美國總統當選人”的提問，只有Copilot給出了“喬·拜登”的正確答案，Gemini反復回答：“請在谷歌搜索。” 兩個聊天機器人連單純的問題都無法回答並不是錯誤。據《華盛頓郵報》報道，微軟和谷歌認為“通過搜索引擎尋找信息更安全”，因此是“故意設計成”不回答有關美國大選的問題。谷歌向《華盛頓郵報》表示：“從去年12月開始，限制了Gemini可以回答的選舉相關問題的類型。” 對政治性事件幹脆避而不答的現象並不僅僅適用於美國。Gemini拒絕回答“現在誰是德國總理”等簡單的問題。德國時事媒體《明鏡》評價說：“這是過度的慎重造成的意外結果。數字企業的主力人工智能工具是不是應該做出這樣的回答呢?”《明鏡》的意思是，在虛假信息到處蔓延的情況下，人工智能應該提供有關事實的明確信息。

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