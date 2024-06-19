朝鮮軍人再次越過軍事分界線……韓國軍方：“埋地雷過程中發生爆炸，造成多人死傷”. June. 19, 2024 08:05. by 尹相虎 軍事記者、孫孝周記者 ysh1005@donga.com、hjson@donga.com. 據悉，朝鮮軍人18日上午越過軍事分界線的地方是江原道鐵原郡和華川郡的警戒地區。這裏位於9日朝鮮軍人侵犯軍事分界線的京畿道漣川郡以東40至50公裏。 和之前9日朝軍越線時壹樣，韓國軍方此次也判斷為“單純跨線”。但是，朝鮮軍人在九天後再次侵犯軍事分界線，實屬罕見。對此，朝鮮很有可能有意選擇韓中舉行“2+2”外交安保對話的日期越界，表達對中國的不滿。 據悉，最近有多名朝鮮軍人在非軍事區埋設地雷的過程中因爆炸事故死亡或受傷。韓國軍聯合參謀本部還表示，在軍事分界線壹帶的10多個地方，朝鮮軍每天有數千名兵力投入到非軍事區內構築反坦克防禦墻、埋設加強警戒的地雷、營造無草木地帶等工作中。 ● 韓軍此次也認定“單純越線”……也有分析認為“朝鮮向中國流露不滿” 當天上午8時30分左右，侵犯鐵原和華川邊界地區軍事分界線地區的朝鮮軍人有二三十人。據說，其中壹部分持有步槍武裝，其余人手持鐵鎬和鐵鍬等。他們越過軍事分界線20米左右，在受到韓國軍隊的警告廣播和警告射擊後退回北側。 韓軍聯合參謀本部判斷認為，這是在草叢茂盛、看不清軍事分界線標識的非軍事區內進行除草作業時的單純越線。但是，鑒於短時間內發生兩次類似情況，也有可能是朝鮮偽裝這壹作業來試探韓國軍隊的態勢。韓國軍方消息人士也表示：“朝鮮有可能是在作業過程中假裝偶發性越界，對韓國進行偵察。” 有分析認為，“越線時機”也非同尋常。當天，俄羅斯總統普京訪問平壤，韓中舉行外交安保對話，朝鮮在此之前越過軍事分界線，有可能是針對中國發出的信息。韓國政府消息人士表示：“在韓中合作氛圍中，最近與中國關系多少有些緊張的朝鮮向中國表示不滿，要求與韓國保持距離，同時也可以解讀為希望中國關照自己的信息。”此前在5月韓中日領導人會議時，朝鮮也曾嘗試發射軍事偵察衛星。 ●地雷爆炸致多名朝鮮軍人死亡或受傷 韓國軍聯合參謀本部當天表示：“最近，朝鮮軍人在非軍事區內埋設地雷時，多次發生爆炸事故，造成多人傷亡，但仍在強行進行。”韓國軍方還公布了在韓國監視設備中捕捉到的朝鮮軍人埋設地雷作業的照片和爆炸事故中冒出白煙的照片。據悉，爆炸事故有三四次。 朝鮮表示，已於今年2月恢復去年11月宣布全面廢除《9·19南北軍事協議》後炸毀的最前方監視哨所。隨後，朝鮮在京義線和東海線等南北連接道路壹帶埋設了地雷，最近東海線的路燈和鐵路軌道也正在拆除中。韓國軍聯合參謀本部表示，從今年4月開始，在“北方界線（非軍事區以北2公裏）的10處同時進行無草木地帶建設、埋設地雷、設置反坦克防禦墻構造物、加強戰術道路等”。聯合參謀本部壹名負責人表示：“在10多個地方，每個地方少則數十人，多則數百人參與作業。” 對於朝鮮軍人正在建設的防禦墻，韓國軍方評價說，與其說是邊界線，不如說是反坦克障礙物。該建築位於非軍事區出入的4處北側門戶通道，高四到五米，寬度短則數十米、長則數百米。韓國軍方高級官員表示：“雖然有可能把隔離墻建成（軍事分界線的）邊境線，但目前還難以斷定。這可能是為了加強內部控制力，阻止朝鮮軍人和朝鮮居民出逃等。”

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