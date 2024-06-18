禹相赫：“全身心投入備戰巴黎奧運會”. June. 18, 2024 08:00. by 任寶美 bom@donga.com. “全身心投入備戰奧運會。抱著‘如果拿不到獎牌，就不會回來’的覺悟進行了訓練。目標定在金牌上。” “微笑跳躍者”禹相赫（28歲）將在歐洲投入到應對巴黎奧運會的最後壹次“研磨作業”。17日通過仁川機場出國的禹相赫在捷克和匈牙利繼續進行訓練，將於下月12日通過世界田徑聯盟（WA）鉆石聯賽摩納哥站進行最後的彩排。之後將前往法國楓丹白露，在大韓體育會準備的大本營提高狀態後前往巴黎。 禹相赫在出國前接受采訪時表示：“我在之前的奧運會時是沒有得到這種支援的選手。這次在當地訓練的時間很充足。我會好好利用這個機會，以良好的狀態取得最好的結果。”通過2016年裏約奧運會實現奧運會首秀的禹相赫在2021年東京奧運會上刷新了韓國全國紀錄（2米35），取得了韓國田徑項目上的奧運會最好成績第4名。 禹相赫表示：“東京奧運會結束後真的進行了很多比賽。也有取得好成績的時候，也有取得遺憾成績的時候。這壹切都是向著巴黎奧運會獎牌前進的過程。這次我感受到了壹定要登上奧運會領獎臺的懇切心情。” 禹相赫以賽季最好成績2米33的成績排在全體第4位。這與東京奧運會金牌紀錄和本賽季最好成績2米37相比，相差4厘米。禹相赫表示：“沒有降低訓練強度，而是用疲勞的身體繼續完成了比賽。因為在奧運會決賽當天發揮出（最好的）表演是最優先的事情”，“如果在奧運會之前調整好狀態，比賽成績自然會變好。” 他還下決心表示：“從東京奧運會開始，我就受到了很多人的喜愛，所以來到了這裏。雖然跳高決賽將在韓國時間（8月11日）淩晨舉行，但只要為我加油，我會更加努力，堅持到最後。將給韓國田徑隊送上閃耀的獎牌。” 禹相赫以比在軍隊體育部隊當壹等兵的東京奧運會時更短的發型積極準備巴黎奧運會。禹相赫說：“在巴黎奧運會上，我懷著哪怕再跳高1厘米的意誌，開始剪短頭發。每天以更加輕松的心態剃光頭發，堅定初心”，帶著燦爛的微笑走向了出境口。

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