親尹派系大肆攻擊韓東勛，“‘反代韓’是對黨員的侮辱”……羅卿援壯大聲勢. June. 18, 2024 07:59. by 崔慧玲記者、權九龍記者 herstory@donga.com、9dragon@donga.com. 距離國民力量黨全黨大會候選人登記日只剩下壹周時間之際，壹直退縮的親尹（親尹錫悅）派系正式開始了對前緊急對策委員長韓東勛的攻擊。“真尹”（真正的親尹錫悅）議員李哲圭17日針對韓東勛公開批評說：“‘反代韓（反正黨代表會是韓東勛）是個套子，也是對黨員的侮辱。（韓東勛）只不過是檢察機構的中層幹部而已。”對此，親韓（親韓東勛）方面出現了稱之為“低劣”的反駁。張東赫議員當天會見記者時表示：“全黨大會不能成為把力量團結在壹起的契機，反而向相反方向前進，這是不合適的。” 隨著候選人登記日的臨近，黨代表候選人群也逐漸顯現輪廓。在親尹派部分人士表示“羅卿援議員可能成為韓前委員長對手”的情況下，羅卿援本人當天表示：“我們黨恢復國民的信任和支持率、重新成為活著的在野黨的契機，就是快速通道和曹國辭職鬥爭。我們必須變得更加強大、更加堅強、更加堅定。”前壹天，她還參加了“羅卿援特別助理團”的活動。壹直被認為是黨代表候選人的安哲秀議員表示，“眼前的政治鬥爭、黨權鬥爭、權力的私有化不是我的政治使命”，表示不參加全黨大會競選。 ● 親尹核心人士：“選舉失敗後不參加黨代表競選是慣例” 李哲圭在當天的通話中表示：“連黨員輿論調查都沒做過，為什麽說‘反代韓’呢?選舉結果必須要等到揭曉。”李哲圭指著韓東勛說：“他是與尹錫悅總統最親近、受惠最多的人。”他的意思是，尹錫悅總統把韓東勛從被評價為閑職的司法研修院副院長提拔為法務部長，韓東勛卻與尹錫悅發生矛盾，這種樣子是不可取的。 壹名親尹核心議員也表示：“對選舉失敗負責而辭職的代表不參加黨代表選舉是慣例。很多議員認為，‘應該更加成熟後再出來’‘需要深思熟慮的時間’。”親尹派系還有這樣的反應：共同民主黨也有過“反議秋（反正國會議長會是秋美愛）”，但真正揭開蓋子壹看，結果並非如此。 對於親尹派對韓東勛的攻擊，也有人認為，“這是因為黨員們的實際聲音與輿論調查不同”。壹名嶺南圈親尹再選議員表示：“地方上也有人提出韓東勛前委員長的議會選舉責任論和存在不足之處。”執政黨相關人士預測：“將繼續深入調查《蔡上等兵特檢法》和與龍山的關系等韓前委員長很難回答的問題，並進行攻擊。”不過，親尹派沒有明確的黨權候選人，因此出現了親尹派最高委員參加競選的說法。 ● 羅卿援出席“特別助理團”活動，安哲秀不參加競選 黨權候選人的活動也變得忙碌起來。羅卿援前壹天參加了在汝矣島國民力量黨部附近舉行的支持聚會。某聚會出席者說：“很多人說看不慣韓東勛的樣子。”羅卿援當天表示：“文在寅政權曾把支持我們黨的眾多黨員和國民謾罵為‘獨裁者的後裔’，我則是更大聲地高喊，‘我們保守是奇跡的後裔’”，發出了呼籲傳統保守層的信息。黨內還傳出了羅卿援和親尹派之間聯合的說法。 正在考慮是否參加全黨大會的少壯派初選議員金宰燮表示：“雖然是走向（參選）的氛圍，但還沒有完全決定。究竟在全黨大會上如何履行政治職責，或者如果不是全黨大會應該做些什麽，我想花點時間思考這些問題。” 安哲秀當天宣布不參加全黨大會。安哲秀在臉書上表示：“眼前的政治鬥爭、黨權鬥爭、權力的私有化不是我安哲秀的政治使命。” 在國民力量黨下屆黨代表支持率調查中，韓東勛和前議員劉承旻正在展開拉鋸戰。14日至15日，《新聞1》委托韓國蓋洛普進行的輿論調查結果顯示，29%的受訪者選擇劉承旻，27%的人選擇韓東勛。安哲秀（10%）、羅 卿援（9%）等緊隨其後。59%的國民力量黨支持層回答者選擇韓東勛擔任下屆國民力量黨代表。

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