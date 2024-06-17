新冠疫情之後… 美國流感等傳染病猛增13種. June. 17, 2024 08:04. by 洪禎秀 hong@donga.com. 研究結果顯示，新冠疫情爆發以後，全世界的人患傳染病頻率更高。彭博社15日報道說，英國醫療調查企業Airfinity對世界公共衛生、醫療機構的信息進行分析的結果顯示，至少有13種傳染病在新冠疫情之後劇增。 據美國疾病控制預防中心透露，2021年10月至2023年9月流感感染病例與2019年至2021年同期相比增加約40%。今年1月-4月，中國百日咳感染事例增至去年同期的45倍。 在澳大利亞，引起嬰幼兒支氣管炎或肺炎的呼吸道合胞病毒（RSV）、阿根廷登革熱、日本鏈球菌中毒性休克綜合征（STSS）等以前所未有的速度流行。 各種傳染病突然擴散的原因是，新冠病毒影響了人體免疫系統的“免疫債務”理論。這意味著，如果免疫系統的墻壁壹旦倒塌，所有病毒都很容易“不間斷地”侵入人體。 新冠病毒導致世界各地，特別是欠發達國家的公共醫療體系減弱，甚至“疫苗陰謀論”擴散，整體預防接種率下降，這也助長了各種傳染病的猖獗。傳染病專家、香港大學教授本·考林表示：“最近麻疹、小兒麻痹、百日咳的流行，可能受到了各國兒童沒有充分接種疫苗的影響。”世界衛生組織首席科學家傑裏米·法勒也贊同地說：“重建對疫苗的信任迫在眉睫。” 美國和中國圍繞新冠病毒起源的霸權矛盾以及由此引發的後續風暴也產生了影響。路透社14日報道說，據悉，2020年美國在東南亞和中東等地展開了助長對中國產新冠病毒疫苗不信任的秘密行動。中國試圖向在疫苗供應困難中掙紮的發展中國家支援本國產疫苗，擴大在國際社會的影響力，美軍為了妨礙這壹活動，在“X”（原推特）等網站上利用300多個假賬戶，貶低了中國產疫苗的信賴度。

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