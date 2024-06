重建-再開發工會會長10億韓元績效工資引發爭議. June. 17, 2024 08:04. by 李祝福記者 bless@donga.com. 去年8月入住的首爾瑞草區盤浦洞Raemian One Bailey。出入口處到處都掛著黑色的條幅,上面寫著“舉手表決的大議員們覺醒吧”、“(績效工資)大議員們交錢吧”、“工會成員是冤大頭嗎”等黃色字樣。 16日,據整備業界透露,該園區重建工會在19日舉行的工會解散總會上提交了向工會會長(工會負責人)支付10億韓元績效工資的議案,並開始制定書面決議書。對此,部分工會成員抗議說:“停止支付過多的績效工資。” 工會會長和工會管理人員在重建期間會領取工資和活動費等。有人指出,如再加上數億韓元的績效工資委實有些過分。工會幹部們的主張則不同。Raemian One Bailey工會會長金錫中(人名音譯下同)反駁道:“通過回避銷售價上限制、出售商鋪、協商工程費等獲得了約1500億韓元的收益,因此提出了補償要求”,“今後也將向工會成員每人返還1500萬韓元左右。” 工會會長的績效工資矛盾也在其他現場出現。2月,在京畿安養市飛山小學周邊再開發的2739棟規模的坪村Elproud項目,曾推進向工會會長支付50億韓元規模的績效工資,但因工會成員的反對而告吹。重新開發首爾東大門區龍頭洞龍頭5區,2021年11月入住的“e舒適世界清溪中央森林”,去年6月召開總會,決定向工會會長支付12億韓元,向6名管理人員各支付1.2億韓元,向共24人支付32.9億韓元。 績效工資爭議之所以持續不斷,是因為沒有明確的標準。首爾市在2015年修改了《整頓事業工會等標準行政業務規定》,勸告對工會管理人員不另行支付績效工資,但沒有強制性。2020年新盤浦第壹次重建工會(Acro River Park)決定支付追加利潤的20%作為對工會管理人員的績效工資,結果被提起訴訟,大法院判決該臨時總會的決定無效。其宗旨是,該績效工資有違反信義誠實原則或公平的情況。該工會的管理人員最終獲得了追加利潤的7%的績效工資。J&K城市整頓代表白俊說明道:“雖然不能阻止績效工資支付本身,但是通過與工會成員的意見協調,得到適當的水平才能認為是正當的。”

