首爾大學醫院55%教授表示：“從今天開始無限期停診”. June. 17, 2024 08:03. by 趙有羅記者、呂根鎬記者 jyr0101@donga.com、yeoroot@donga.com. 從17日開始，首爾大學醫學院下屬的首爾大學醫院、盆唐首爾大學醫院、波拉美醫院、首爾大學醫院江南中心等4家醫院的教授將進入無限期休診狀態。首爾大學醫學院、醫院教授團體發表稱，“以16日為基準，54.7%的人表明了參與休診的意向”。政府則提出“請求追償權”，正式開始施壓。 首爾大學醫學院、醫院教授協議會緊急對策委員會16日表示：“對所屬的967名教授進行調查的結果顯示，表示以停止或壓縮門診、推遲正規手術、手術、檢查日程等參與停診的教授有529名（54.7%）。”緊急對策委員會方面還表示：“3家醫院的手術室開工率為33.5%，預計將達到現在手術室開工率62.7%的壹半左右。與今年2月專攻醫生（實習醫生、住院醫師）離開之前相比，只有三分之壹。” 國務總理韓德洙當天主持了中央災難安全對策本部並表示，“"醫療界沒有改變集體休診的決定，對此深表遺憾”，但明確表示不能接受緊急對策委員會方面作為撤回休診的條件提出的“取消關於專攻醫生的行政命令”。此外，政府向醫科大學教授施壓說：“如果醫院因集體休診長期化而遭受損失，將要求考慮向參與休診的教授要求賠償。”塞弗倫斯醫院等延世大學醫學院下屬的3家醫院表示將從27日開始無限期休診，而三星首爾醫院等所屬的成均館大學醫學院等醫院也開始討論無限期休診，因此政府開始阻止勢頭的擴散。 另壹方面，首爾大學教授協會緊急對策委員會在決定休診時表示“將維持對重癥、急救、罕見病患者的診療”，實際上卻又向癌癥四期重癥患者等發送了變更診療預約的短信，引起了爭議。

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