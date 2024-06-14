提前讓總統成為跛腳鴨的“執政在野黨”. June. 14, 2024 07:44. by 朴訓祥 tigermask@donga.com. “我來到地下室，看到了腳底下又壹個黑坑。” 國民力量黨二選國會議員這樣描述最近黨內軟弱無力的情況。本月初與共同民主黨正式進行國會機構組建談判後，國民力量黨領導層表示：“如果共同民主黨獨占18個國會常任委員會委員長，壹定會遭到逆風。”他像咒語壹樣背誦著“巨大在野黨獨斷專行審判論”。 在第22屆議會選舉中，執政黨和共同民主黨分別獲得108和171個議席，相差63席，但全國得票率差距僅為5.4個百分點。如果反問“有沒有可以阻止的對策”，則說是“沒有辦法”。共同民主黨10日晚單獨召開國會全體會議，單獨選出法制司法委員會、運營委員會、科學技術信息廣播通信委員會等11個常任委員會委員長。國會全體會議場看起來像是“共同民主黨議員全體會議”。 執政黨仍然印第安祈雨祭式地背誦著“在野黨審判論”的空話。國民力量黨院內代表秋慶鎬表示：“好像上了議會獨裁、獨斷專行的癮。共同民主黨精神失常了。”但是，目前還沒有出現民心向巨大在野黨刮起逆風的跡象。4年前，共同民主黨在第21屆國會上獨占18個常任委員會時，國民力量黨是在野黨。這與執政黨束手無策地全盤交出是不同的情況。執政黨內擔心，逆風可能會吹向壹味“抵制”、不負責任的執政黨。 執政黨軟弱無力的象征，是開院已有半個月，還沒有進入全體會議會場，執政黨初選議員還沒有參加過常任委員會活動。5日，共同民主黨等在野黨單獨選出國會議長禹元植時，執政黨議員在全體會議場前的圓形大廳舉行了抗議集會。當天首次進入全體會議場的共同民主黨初選議員們合影留念。圓形大廳壹詞雖然來自“rotunda”（圓形大廳），但政界有人開玩笑說，它包含著“柔和（tender）處理法案（law）”的意思。這並不是說執政黨在全體會議場外只放任在野黨隨心所欲地處理法案。沒有立法權的執政黨特別委員會，也就無事可做。壹名執政黨初選議員說：“我們好像成了執政的‘在野黨’。” 共同民主黨早已跳過執政黨，直接面對總統室。盡管如此，執政黨還是想依靠尹錫悅總統的再議要求權（否決權）。執政黨似乎沒有協商由共同民主黨主導的法案中“毒素條款”的意誌和能力。 雖然執政黨像相信“靠山”壹樣相信否決權，但尹總統的支持率卻岌岌可危。韓國蓋洛普最近公布的尹總統履行職務的肯定評價是就任後最低的21%。否定評價為70%，是就任以來的最高值。在這種情況下，如果執政黨反復要求行使否決權、尹總統行使否決權，民心會站在誰壹邊呢? 在總統單任制國家，任期末成為跛腳鴨是不可避免的。但現在是執政第三年、正是幹事兒的時候。如果總統的支持率長此以往，總統的命令將不再管用，公職社會也不會行動。壹名政治學家警告說：“剩下的總統任期有可能成為失去的3年。”甚至到了認為執政黨的無力癥會阻礙我們生活的地步。

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