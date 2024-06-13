愚鈍和盲信. June. 13, 2024 08:05. by 曹寶恩記者 jbe020111@donga.com. 聖經、神話、文學壹直是眾多畫家的靈感源泉。18世紀意大利畫家喬瓦尼•多梅尼科•蒂埃波羅生動地描繪了聖經或神話中的故事，獲得了很高的人氣。這幅畫描繪了希臘神話中傳說中的特洛伊戰爭的壹個場面。題目也是《走向特洛伊的特洛伊木馬隊伍》（1760年左右•照片）。 蒂埃波羅作為大型油畫的習作創作了這幅畫，形象參考了羅馬詩人維吉爾創作的《埃涅阿斯》。他奇特地把用木頭做的馬畫得像真的壹樣。最大限度地真實地表現了肌肉質和鬃毛、尾巴的質感，增加了真實感。特洛伊的民眾不切實際地把大白馬拖進城堡。左邊健壯的士兵和男人們在後面推著馬，包括女人和孩子在內的右群人把綁在馬身上的繩子向前拉。他們做夢也不會想到馬上就要被隱藏在木馬裏的希臘軍征服，認為這是神的禮物，高興地搬進城內。 畫面中間畫著特洛伊國王的女兒卡珊德拉被捕的場面。她曾警告說，如果木馬進入城內，將面臨災難。發出同樣警告的特洛伊城的祭司拉奧孔和他的兩個兒子壹起被蛇纏住，慘遭殺害。畫家在馬的側面刻上了拉丁語“PALADI VOTUM”的字句。帕拉斯意為“獻給帕拉斯（雅典娜）的祭品”，是智慧、勇氣和戰爭之神。 遺憾的是，戰爭之神並不站在特洛伊壹方。特洛伊人既沒有智慧也沒有勇氣。國王糊塗而愚鈍，軍事和民眾十分盲目。壓制那些說出真相的人，並縱容他們死去。18世紀的畫作傳達的信息非常明確。也就是說，領導人的愚鈍和國民的盲信最終會導致國家滅亡。

한국어