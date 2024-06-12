五花肉壹人份價格超2萬韓元. June. 12, 2024 08:26. by 李敏娥記者 omg@donga.com. 隨著餐飲物價居高不下，在飯店吃的五花肉1人份（200克）平均價格在首爾首次上漲到了2萬韓元左右。現在，兩人在食堂吃壹瓶燒酒（5000韓元）和兩份五花肉，錢包裏至少要有4.5萬韓元。除了五花肉之外，代表性的外賣菜品紫菜包飯和炸醬面、拌飯、辛奇（韓式泡菜）湯家常套餐的價格也齊齊上漲。 11日，據韓國消費者院價格信息綜合門戶網站“真價”顯示，上月以首爾為準，消費者經常光顧的餐飲代表菜品中，五花肉壹人份的價格為2.0083萬韓元，從壹個月前4月的1.9981萬韓元上漲了102韓元（0.5%）。與3年前2021年5月的價格（1.6581萬韓元）相比，上漲了3502韓元（21.1%）。 200克五花肉的餐飲價格在2017年11月超過了1.6萬韓元。此後，2021年9月和2022年7月分別達到1.7萬韓元和1.8萬韓元，呈現出持續上升的趨勢。然後從去年12月開始上漲到了1.9萬韓元。 據分析，五花肉價格上漲是因為豬肉價格上漲。據畜產品質量評價院透露，當天1公斤豬肉的平均批發價格為5885韓元，創下了今年以來的最高值。非洲豬瘟（ASF）等導致豬飼養數量減少是原因之壹。

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