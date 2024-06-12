南下！多名朝鮮軍人越過三八線. June. 12, 2024 08:26. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 韓國軍方11日晚些時候公開了20~30多名朝鮮軍人9日中午12時30分左右侵犯中部戰線軍事分界線（MDL），在韓國軍隊的警告射擊下立即退回的事實。9日是朝鮮從前壹天晚上開始發動第三次“垃圾氣球”恐怖襲擊後，韓國軍方從下午5時起時隔6年再次對朝鮮重啟擴音器的日子。這是朝鮮軍隊時隔9年再次越過軍事分界線。 據韓國聯合參謀本部11日透露，朝鮮軍隊當天在京畿道漣川和江原道鐵原壹帶的非軍事區（DMZ）侵犯軍事分界線，受到韓國軍隊的警告廣播和警告射擊後退回。聯合參謀本部稱，雖然大部分人都攜帶了鐵鍬和鎬頭，但其中還包括手持步槍的警衛兵。據悉，他們越過軍事分界線50米左右後，被韓國軍隊最前方的監視哨所（GP）捕捉到。 軍方認為，“部分朝鮮軍人‘單純侵犯’了軍事分界線，”迷路後越界。聯合參謀本部宣傳室室長李成俊（音）在通氣會上表示：“從我方警告射擊後立即退回的情況來看，可以認為並無侵犯軍事分界線的意圖。” 但也有人指出，在發起敏感挑釁之前，朝鮮可能是為了試探韓國的應對態勢而故意進行的“預備挑釁”，但韓國軍方卻努力縮小了挑釁的意義。2015年8月木盒地雷挑釁當時，也是20多天前10多名朝鮮軍人越過軍事分界線。另外，軍方在兩天後才公開此次越界事實，有人批評說，這是忽視了事件的重大性。

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