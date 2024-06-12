巨大在野黨“立法單幹”……弱小執政黨束手無策. June. 12, 2024 08:26. by 姜成輝記者、申娜莉記者 yolo@donga.com、journari@donga.com. 共同民主黨10日以在野黨單獨選舉的方式選舉產生了國會運營委員會、法制司法委員會、科學技術情報廣播通信委員會等11個常任委員會的委員長。壹天後的11日，常任委員會開始啟動。共同民主黨計劃最大限度地利用法制司法委員長的權限，在本月內處理黨論1號法案《蔡上等兵特檢法》、恢復民生補貼法案等以及尹錫悅總統行使再議要求權（否決權）的《廣播三法》和《全租詐騙特別法》。共同民主黨還預告，將在本月內實施國會對政府質詢，同時推進對必要事項的國政調查。 國民力量黨繼前壹天晚上之後當天上午再次召開議員全體會議，但未能得出結論，繼續陷入混亂。對於共同民主黨的“常任委員會獨斷專行”，總統室針鋒相對地表示，“總統行使否決權的名分更加明確”，預計第22屆國會壹開院，繼朝野政黨沖突之後，立法機構和政府之間將持續極端的對立。 共同民主黨代表李在明當天上午在議員全體會議上表示：“此前，連在常任委員會上協商處理的法案都沒能通過國會法制司法委員會的門檻，被埋沒的法案太多了。在日不容緩、刻不容緩的情況下，以組建國會機構沒有達成協議為由，放任國會功能長時間不能運轉，也是不對的。”他親自向法司委要求開展速度戰。 共同民主黨在議員全體大會上決定，在6月臨時國會上處理旨在改變公營廣播支配結構和廣播通信委員會運營結構的廣播相關法、蔡上等兵特檢法、全租欺詐特別法、恢復民生補貼法等4個法案。共同民主黨計劃在本月24日和25日進行交涉團體代表演說，26日至28日進行對政府質詢。 對此，國民力量黨從11日上午10時起舉行兩個多小時的議員全體會議，著手準備對策，但未能得出結論。據悉，在當天的會議上，與主要討論集體行動方案等的前壹天全體會議不同，有人提議“幹脆進入院內常任委員會，與在野黨進行對決”。國民力量黨院內代表秋慶鎬表示：“今後將每天舉行議員全體會議。”秋慶鎬就共同民主黨表示將在本月內進行交涉團體代表演說和對政府質詢壹事表示：“這是共同民主黨傲慢的態度。不能同意通過議員全體會議單方面通報議事日程。” 總統室也尖銳地指出：“這是共同民主黨炫耀力量、壹邊倒的國會運營。”總統室高層相關人士表示：“如果共同民主黨回避議會民主的根本，總統行使否決權的名分將更加堅固。”意思是說，共同民主黨越是在沒有朝野政黨達成壹致的情況下強行處理爭議法案，尹錫悅行使否決權就越不可避免。

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