李周浩“官方動員”醫大校長……只會加深醫政之間的矛盾. June. 12, 2024 08:25. . 據悉，副總理兼教育部長李周浩最近將擁有醫科大學（醫學院）的首爾地區8所大學的校長或副校長召集在壹起，承諾提供財政支援，要求他們參加醫大校長協議會。醫大校長協議會是由醫大擴招的32所地方大學校長們為討論醫大教育對策而成立的聚會。李周浩在當天的會面中表示，“雖然首爾地區醫大沒有增加招生名額，但為改善教育環境，政府將提供部分財政支援”，事實上是在施壓要求參與。 作為副總理，李周浩想來是希望全國醫大校長全體壹致支持政府即將宣布的醫大學生返校和醫大教育支援對策的。但是，要求與醫大擴招無關的大學校長出席討論擴招醫大懸案的場合，只能說是讓他們來當陪襯。今年4月，地區據點國立大學提交自行縮減醫大擴招部分的建議時，也被曝光是政府首先提出的要求，因此出現了“官方建議”的傳聞。提出廢除大學限制和排斥反知性主義的政府以財政支援為武器，動員知性殿堂大學的負責來達到目的的舊時代想法令人驚訝。 為了醫大教育的正常化，醫大學生回歸是迫在眉睫的事情。照此下去，明年醫科大學新生需要7000名以上壹起上課。但是，最近“官方動員”式的解決方法不可能被學生們接受。醫大學生們反對的理由是政府單方面推行擴招。大部分意見認為，即使擴招，也缺乏當即授課的教授和教育培訓設施，因此應該逐漸擴招。無視這種合理的見解，強行大幅擴招，如今卻讓校長們出面強迫學生不得休學，學生們能聽話嗎? 站在校長們的立場上，專攻醫生和醫大學生都是弟子。如果無視這種教育的特殊性，讓校長站在政府壹邊向學生們施壓，別說是收拾殘局，只會加重校內矛盾。繼首爾大學醫學院和醫院的教授們宣布從17日起無限期休診後，大韓醫生協會18日預告了集體休診和動員大會。他們現在似乎也不介意“無視患者的集體利己主義”的批評。不是粗暴的壓迫，而是通過合理的說服恢復醫政間崩潰的信任，才能平息令患者心急如焚的醫療大亂。

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