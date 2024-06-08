成為傳奇的Faker：“我的目標是擴大善的影響力”. June. 08, 2024 08:39. by 韓載熙記者 hee@donga.com. “金錢和名譽是暫時的。正在考慮如何展開好的影響力。” 這是“Faker”李相赫選手（28歲•照片）6日在成為“名人堂”首位入選者的紀念儀式上發表的作為選手的目標。他提出了不是單純地成為最擅長遊戲的人，而是要成為改變對遊戲認識的人的價值觀。名人堂是拳頭遊戲（Riot Games）為了紀念本公司人氣遊戲《英雄聯盟（LoL）》中最佳選手們的業績，今年新設的活動。 李選手當天在首爾中區新羅酒店舉行的記者見面會上表示：“很多人認為遊戲這種媒體事實上與消極的（社會）信息相去甚遠”，“最近有很多刺激性的媒體，特別是年輕觀眾受這種媒體的影響很大。所以為了過更加節制和理想的生活，正在更加努力。”李選手強調：“希望關註我成長過程的眾多粉絲也能學到東西。”他接著說：“18歲出道的時候想賺很多錢。出道後月薪是200萬韓元，這點讓我很開心”，“現在堅持打下去，更多是因為粉絲們的愛，想讓粉絲們感到開心，這就是我打職業的最大動力。” 隸屬於電子競技隊T1的李選手在LoL電子競技聯賽中創下了獨壹無二的業績。自2013年出道以來，他共獲得4次國際大賽全球總決賽冠軍、10次國內聯賽LCK冠軍，壹直保持著最高的位置。 李選手雖然登上了最高的位置，但是不會沈醉於過去的榮耀，會延續作為電子競技選手的競爭力。他說：“名人堂也是為了紀念過去的業績”，“以後的常規賽是和這種記錄不同的新道路，所以將集中精力進行今後的比賽。” LoL官方合作夥伴梅賽德斯-奔馳為紀念李選手入選名人堂，向他贈送了量身定做的“梅賽德斯-AMG SL 63 Roadster”車鑰匙，並計劃不久後提供實際車輛。李選手開心地笑著說：“今後將讓帶領隊伍取得勝利的隊友坐在副駕駛座上。”

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