29歲的湯普森宣布退役，“將開啟高爾夫之外的人生”. May. 30, 2024 07:46. by 姜泓求 windup@donga.com. “除了高爾夫，人生還有很多東西。很期待今後會發生什麽事情。” 29日，在美國賓夕法尼亞州蘭開斯特鄉村俱樂部舉行的美國女子公開賽記者會上，取得美國女子職業高爾夫（LPGA）巡回賽11勝的萊克西•湯普森（29歲•美國）宣布退役。湯普森在自己高爾夫生涯起點的美國女子公開賽上表示，“今年將是我職業生涯的最後壹個賽季。”她在12歲的2007年通過美國女子公開賽預選賽，創下了最年輕的參賽紀錄。湯普森說：“我和兩個高爾夫選手哥哥從5歲開始打高爾夫球。高爾夫是我的人生。通過高爾夫學到了很多東西。”對於退役後的計劃，湯普森表示：“我現在沈迷於健身。我要享受人生。” 湯普森是美國最好的女子高爾夫選手。15歲轉為職業選手後，她在2011年的納維斯達LPGA精英賽上創下了當時巡回賽最年輕（16歲7個月零8天•當時世界排名第2位）的冠軍紀錄。LPGA巡回賽當天通過官網評價說：“湯普森是高爾夫的原祖10大超級明星。”湯普森還是著名的長打者，在2016年的某場比賽中，她開球打出了359碼（約328米），她還兩次出戰美國職業高爾夫（PGA）巡回賽比賽，與男子選手同場競技。 曾壹度上升到世界排名第2位的湯普森在2019年6月紹普萊特LPGA精英賽奪冠後開始走下坡路。在今年舉行的6個大賽中也沒有獲得冠軍，4次中途被淘汰。對於國內球迷來說，她是壹名在2017年全日空錦標賽（現雪佛龍錦標賽）當時，把球放在比果嶺上標記的地方更接近洞口位置的“誤所”表現，被罰4桿，而將冠軍拱手讓給柳簫然的選手。

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