漢江鷺得藝術島將由紐約名勝“Vessel”建築師設計. May. 30, 2024 07:46. by 全慧珍記者 sunrise@donga.com. 漢江鷺得島（Nodeul Island）將重生為形象化韓國山體形象的空間。首爾市29日表示，托馬斯•赫斯維克的《聲音風景》作品被選定為“鷺得全球藝術島國際地名設計征集”的最終當選作品。英國出身的赫斯維克是設計成為美國紐約旅遊勝地的瞭望臺“Vessel”和矽谷谷歌新辦公園區“Bay View”等的世界級設計師和建築師。 據首爾市透露，當選作品《聲音風景》充分體現了鷺得島的本質，因此獲得了很高的評價。最大限度地保留現有建築物，計劃周邊設計，利用不銹鋼弧線金屬建築材料，以韓國的各種山為主題，以曲線展現風景。在公開發表會上，赫斯維克提出了戲劇性的空間演出和從自然的聲音和現場音樂中生成的模式中獲得靈感而設計的步行路“天空步道天穹”等核心設計內容。 首爾市計劃7月與赫斯維克簽訂合同，進行基本•實施設計後，於明年2月開始施工。到明年為止，將建設利用擋土墻的設施“彈窗墻”、水上藝術舞臺、生態庭院等，空中部和地面部的步行路及生活花園等將在2027年之前完成。 首爾市正在把鷺得島打造成可以享受多種文化藝術的場所。定期展示多種體裁演出的“流淌文化的藝術島鷺得”活動將從4月到10月共舉行40次。草坪上還正在進行以野營概念享受電影和演出的“鷺得文化野營”活動。詳細的演出日程等可以在鷺得島網站上確認。

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