朝鮮突發“汙穢物氣球”襲擊，韓國全國出現漏洞. May. 30, 2024 07:45. by 尹相虎軍事記者、孫孝周記者 ysh1005@donga.com、hjson@donga.com. 朝鮮發動了大規模的“汙穢物恐怖襲擊”。朝鮮在從28日晚開始的兩天內，總共放飛了260多個裝有肥料和垃圾的大型氣球。這是首次在短時間內進行如此規模的氣球恐怖襲擊。裝有汙物的氣球滲透到了首爾市中心、全北、慶北等韓國全境。離龍山總統室只有4.5公裏的政府首爾大樓和外交部大樓屋頂上也掉下了氣球。有人擔心，如果難以攔截的大型氣球上裝有炸彈、生化武器等，就會接連發生人員傷亡，並引發大規模混亂。朝鮮29日還在西部海上實施了衛星定位系統幹擾攻擊。分析認為，朝鮮試圖通過同時攻擊擴大混亂。 據韓國軍方介紹，大型氣球從28日晚起從軍事分界線以南的京畿道、江原道交界地區飛向全國各地。到29日為止，氣球不僅飛到了首爾市麻浦區、九老區、永登浦區等首都圈，還飛到了江原道、慶尚南道、全羅北道等地。在距離軍分線250公裏遠的慶尚南道居昌郡渭川面的壹塊農田裏，也發現了氣球。在全羅北道茂朱郡和忠清南道雞龍市墜落的氣球周圍還發現了火藥，有關部門已介入調查。 韓國軍方人士表示：“以壹天為基準，朝鮮放飛了歷次最大規模的對韓氣球。”據悉，氣球和垃圾袋的連接處設置了“自動爆破計時器”。雖然沒有動力裝置，但可能是為了計算風向和飛行時間，向總統室和政府首爾大廈等主要目標拋撒汙穢物。此前的2016年，朝鮮向首爾放飛的大型氣球上曾掉落大型物體，導致車輛和住宅屋頂受損。軍方出動生化武器應對快速小組和爆炸物處理小組，回收了80多件落在地上的物品，有關部門正在進行精密分析。 此前的26日，朝鮮曾威脅說，將回應“脫北者”向朝鮮散發傳單，並稱“即將有許多廢紙和汙穢物被散發到韓國邊境地區和縱深地區。”有觀察人士認為，朝鮮國務委員長金正恩在發射軍事偵察衛星的第二天即28日主張，“韓國傀儡們對正當的衛星發射展開了武力示威”“這是不可饒恕的玩火遊戲”，因此朝鮮可能會繼續對韓國進行挑釁。韓國軍方警告朝鮮，“立即停止反人倫的低級行為”。

한국어