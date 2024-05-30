用“時裝”代替芭蕾舞服，如蝶翩翩. May. 30, 2024 07:45. by 李智允記者 leemail@donga.com. 去年獲得被稱為舞蹈界奧斯卡獎的“Benois de la Danse”最佳女舞蹈演員獎的環球芭蕾舞團的首席舞蹈演員姜美善（人名音譯下同）。她沒有穿芭蕾舞服，而是穿著黑色夾克和白色褲子，壹只腳高高地跳了起來。在最近拍攝的新世界國際（Shinsegae International）Della Lana的春季時裝秀畫報中，她身穿成衣，做出芭蕾動作，展示了全新的魅力。 這是舞蹈演員和時裝品牌之間拍攝畫報“雙贏合作”的壹個例子。除此之外，國立舞蹈團所屬的崔浩宗和現代舞者徐藝珍去年還拍攝了國內設計師品牌“EE”的畫報。她們在波濤洶湧的海邊跳著雙人舞，提高了照片的活力。國立芭蕾舞團在本月1日至5日首演的《人魚公主》公演之前，還與壹家時尚雜誌進行了畫報拍攝。飾演人魚公主的獨唱演員趙研在和飾演公主的首席舞蹈演員鄭恩英等5名演員參加了演出。她們化著與《人魚公主》舞臺相似的妝容，做出將背彎成圓弧形的Cambrer、單腿站立的阿拉貝斯克等芭蕾動作，擺出了豐富多彩的姿勢。 時尚界想要將舞蹈演員納入鏡頭的原因是什麽呢？Della Lana相關人士表示：“舞蹈演員模特比普通模特線條粗，而且很好地表現出了動感又優雅的姿勢”，“另外，作為世界級的舞蹈演員，還具有傳達‘只屬於自己的美麗和堂堂正正’形象的效果。”當然，這也給舞蹈演員和舞蹈團帶來了宣傳和機會。環球芭蕾舞團首席舞蹈演員姜美善表示：“穿著舞蹈服站在舞臺上和穿著成衣站在鏡頭前是完全不同的體驗。能夠擴大作為舞蹈演員能夠表現的領域，感覺很好。”

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