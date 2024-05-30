“蔡上兵”移卷當天，尹錫悅和國防部長通了3次電話……什麽事情那麽著急?. May. 30, 2024 07:44. . 海軍陸戰隊搜查團將“蔡上等兵事件”調查結果移交警方的當天，尹錫悅總統給時任國防部長李鐘燮打了3次電話，相關通話記錄前天被公開。另外，成為所謂“VIP激怒說”主張開端的國家安保室會議當天總統室和國防部長的通話記錄也被公開。這是因涉嫌抗命而被起訴的樸正勛大校方面通過法庭查詢通信記錄後得到的。 記錄顯示，尹錫悅去年8月2日使用檢察官時期使用的個人手機給李鐘燮打了3次電話。分別是在午餐時間12點7分、43分、57分，最長13分鐘，最短1分鐘左右。當天是總統夏休假（2日-7日）的第壹天，正是向慶北警察廳移交案件（上午）和解除搜查團長職務（午餐）的快速推進時期。三次通話前後，國務總理、總統國家安保室長、行政安全部長、國務調整室長也給國防部長打了電話。權力核心部門到底發生了什麽事情？8月8日進行了第四次通話，第二天國防部長指示，“國防部拿走海軍陸戰隊調查內容，重新進行討論”。 這壹事件，需要查明20歲年輕海軍的痛心死亡是不是根據上級指示進行的，並采取必要的措施。但是，有主張稱，總統指責稱，“如果因為這樣的事情處罰師團長，那麽誰會當師團長呢?”由此，矛頭指向了查明總統室是否介入調查的方向。得到確認的是，在這種情況下，是不是因為急迫的原因，總統在午餐時間打了3次電話。 海軍陸戰隊司令手機中確認的“總統激怒說”通話錄音和此次通話記錄指向了去年7月31日的安保室會議。會議快結束時，有人通過總統室的有線電話（02-800-xxxx）與國防部長通了電話。最終，調查的核心是查明總統在會議上的發言以及之後對國防部長下達了什麽指示。而接下來，就是尹錫悅在議會選舉前任命國防部長為駐澳大利亞大使並讓他出國。 不管是政府還是軍隊，都有可能出錯。但是，在試圖掩蓋和歪曲事實的瞬間，就會出現第二、第三個權力型問題。現在沒有任何力量能夠阻止真相的查明。在出現總統和國防部長四次通話記錄的情況下，作為總統室來說，不能壹邊說著“稍等”壹邊後退。到了該做出解釋的時候了。

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