征服東南亞的K披薩……Gopizza在泰國吸引1000萬美元投資. May. 29, 2024 08:09. by 李敏娥記者 omg@donga.com. 據28日確認的消息，壹人食用披薩連鎖企業Gopizza從泰國財界排名第壹的正大集團獲得了1000萬美元（約136億韓元）規模的投資。Gopizza正在印度、新加坡、印度尼西亞、泰國等東南亞國家迅速擴張賣場。 據投資銀行業界透露，Gopizza最近從正大集團的核心流通子公司、從經營便利店7-Eleven和超市蓮花等的正大CPALL獲得投資。CPAll投資海外創業企業尚屬首次。正大集團是1921年廣東省出身的華僑謝易初兄弟創立的泰國大企業集團。 通過此次投資，Gopizza的累計招商引資額約為600億韓元。去年，Gopizza在投資市場不景氣的情況下，從未來資產證券、GS風投、CJ投資獲得了250億韓元。 Gopizza是林在源（音）代表2016年以快餐車開始的公司，2019年以印度為開端進軍海外。目前在7個國家運營著200多個賣場。在海外開發了“火雞面火山巖披薩”“首爾雪花披薩”等結合韓國特點和當地口味的菜單，正在成長。Gopizza預計今年銷售額將達到400億韓元，月均扭虧為盈。 Gopizza作為食品科技企業受到關註的原因，是在非常小的賣場也能生產披薩的擴張性。林在源企劃的“Go爐”可以在3分鐘內烤制6個壹人食用披薩。由於座位較少，在10個平方米的賣場也可以制作披薩。 通過此次招商引資，在CPAll的流通渠道之壹的泰國國內7-Eleven店裏，也很有可能見到Gopizza。

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