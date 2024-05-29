只有生活幸福，我才會下決心生孩子. May. 29, 2024 08:06. . 為什麽人們不願意生孩子呢？也許是因為從周圍為人父母者的樣子看起來，沒有幸福到“產生生孩子的決心”。從這壹點看，低出生率對策很難取得成功。因為，所有政策都要考慮需求者，但低出生率問題尤其要引導需求者的心態和行動發生變化。作為職場媽媽，我想通過經驗和周邊事例，分析壹下讓人下定決心成為丁克的問題。 首先是懷孕。A某因難以使用不孕休假而辭職。如果要進行試管手術，在來例假的第二三天壹定要去醫院。每天在規定的時間在床上打針，每周要去醫院兩次左右。無論是通過睡眠麻醉提取卵子的日子，還是胚胎移植後壹段時間內每天接受幫助著床的註射，都要去醫院。 幼兒園夠用嗎？我家老二從出生10個月開始上家庭型幼兒園。但幾個月後，幼兒園關門了。院長老師說：“因為房價太高，所以沒能延長合同。”私立幼兒園根據幼兒人數得到政府補貼。如果低出生率導致幼兒減少，也會提供補貼，但如果月租上漲，就很難承受。 育兒休假結束時期遇到的“育兒外包”市場非常不透明。尋找朝鮮族住家阿姨的程序如下。在保姆中介應用軟件上發布招聘廣告。介紹所發短信發來照片和簡歷。身份驗證以身份證代替。大約用30分鐘的面試來決定是否把孩子托付給她。 即使爺爺奶奶幫助，也會出現問題。B某因照顧孩子的娘家母親健康惡化而辭職。雖然母親恢復健康後成功再就業，但壹直擔心會不會再次生病。 C某帶著孩子試圖跟隨海外工作的配偶。但沒能留職，只好辭職。公司不歡迎開先例的事情。 我所看到的，要回家的職場媽媽們並不是因為不想工作而離開公司。如果企業不鼓勵伴隨生育和育兒的父母獻身，國家不從制度層面給予支持使工作和家庭能夠兩全，那麽在只有我壹個人連生計都困難的情況下，下決心生育勢必是壹件非常困難的事情。 歸根結底是生活的可持續性。在嬰兒期，政府每月給數十萬韓元尿布費，但即使給壹大筆錢或減免貸款，也不能解決之後的問題。如果父母把上班前做好的飯放在冰箱，孩子從冰箱裏拿出來獨自放入微波爐加熱，就算好不容易培養到這個年齡，下壹個問題就是課外輔導。 2022年 尹錫悅總統在就任約4個月後做出了這樣的表示。“過去16年間，為解決人口問題投入了280萬億韓元的預算，但今年第二季度的出生率暴跌至0.75人。”事實上，去年第四季度的合計出生率下降到了0.6名左右。 將“低出生率應對企劃部”（暫稱）升級為副總理級機構是值得肯定的事情。但是，要想打動人心並行動起來，必須清除每壹個障礙。低出生率政策最重要的是傾聽民心。否則，就會白白浪費數十萬億韓元稅金，最終以失敗告終。

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